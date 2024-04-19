Белгородский центр протезирования и реабилитации планируют открыть в 2024 году

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
На первом этаже двухэтажного здания будут вести приём пациентов для замера с последующим изготовлением изделий. На втором специалисты будут проводить лечебные занятия по ЛФК и адаптационные занятия. В ближайшее время Министерство промышленности и торговли РФ предоставит необходимое оборудование, которое планируется установить к маю.
Предполагается, что работать в центре будут сотрудники горбольницы № 2 и областной больницы, фондов «Защитники Отечества» и «Святое Белогорье против детского рака». Для них организуют двухмесячные стажировки.
Центр могут открыть уже в 2024 году. Примет он не только белгородцев, но и жителей других регионов, а также военных.
Для нас важен комплексный подход, объединяющий высокотехнологичное протезирование, медицинскую реабилитацию, обучение пользованию протезом, медико-психологическое сопровождение, чтобы люди имели возможность как можно быстрее вернуться к полноценной, активной и благополучной жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области