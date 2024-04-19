Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Белгородский центр протезирования и реабилитации

Белгородский центр протезирования и реабилитации планируют открыть в 2024 году

19 апреля 2024, 12:53
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородский центр протезирования и реабилитации

Гладков осмотрел новый центр протезирования и реабилитации

Центр примет не только белгородцев, но и жителей других регионов, а также военных. Основные направления работы центра — высокотехнологичное протезирование, медицинская реабилитация, обучение пользованию протезом, медико-психологическое сопровождение, рассказал губернатор.

На первом этаже двухэтажного здания будут вести приём пациентов для замера с последующим изготовлением изделий. На втором специалисты будут проводить лечебные занятия по ЛФК и адаптационные занятия. В ближайшее время Министерство промышленности и торговли РФ предоставит необходимое оборудование, которое планируется установить к маю.

Предполагается, что работать в центре будут сотрудники горбольницы № 2 и областной больницы, фондов «Защитники Отечества» и «Святое Белогорье против детского рака». Для них организуют двухмесячные стажировки.

Центр могут открыть уже в 2024 году. Примет он не только белгородцев, но и жителей других регионов, а также военных.

Для нас важен комплексный подход, объединяющий высокотехнологичное протезирование, медицинскую реабилитацию, обучение пользованию протезом, медико-психологическое сопровождение, чтобы люди имели возможность как можно быстрее вернуться к полноценной, активной и благополучной жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородский центр протезирования и реабилитацииБелгородский центр протезирования и реабилитации
Белгородский центр протезирования и реабилитацииБелгородский центр протезирования и реабилитации
Белгородский центр протезирования и реабилитацииБелгородский центр протезирования и реабилитации
Белгородский центр протезирования и реабилитацииБелгородский центр протезирования и реабилитации
Белгородский центр протезирования и реабилитации
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Детей с диабетом из обстреливаемого Белгорода вывезут в реабилитационный центр Москвы
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшие при обстрелах белгородцы проходят реабилитацию в СочиВ России утвердили порядок выплат на детей, пострадавших при обстрелах
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Здоровье#Новости Белгорода#Реабилитация#Белгород#Вячеслав Гладков#Протезирование
Подпишитесь
Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом, есть разрушения в домах
Сегодня, 11:10
Отель за 300 млн рублей? В Белгороде продают дорогостоящую коммерческую недвижимость
Сегодня, 09:15
Гладков уточнил масштаб разрушений в Белгороде и районе после ночных взрывов
Сегодня, 10:18
Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье
Сегодня, 12:22
Уступаем только Мордовии: белгородская продуктовая корзина оказалась самой дешёвой
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» подключил к сетям 10 новых объектов водоснабжения
Сегодня, 13:22
"