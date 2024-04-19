Белгородский центр протезирования и реабилитации планируют открыть в 2024 году

На первом этаже двухэтажного здания будут вести приём пациентов для замера с последующим изготовлением изделий. На втором специалисты будут проводить лечебные занятия по ЛФК и адаптационные занятия. В ближайшее время Министерство промышленности и торговли РФ предоставит необходимое оборудование, которое планируется установить к маю.