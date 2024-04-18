Завершён перевод централизованной системы бухгалтерского учёта Ленобласти на ЭДО

«Данный проект стал очередным успешным шагом к цифровизации инфраструктуры бюджетного процесса Ленинградской области. Его успешное завершение — итог слаженной работы отвечающих за внедрение специалистов на местах. Порядка 300 государственных организаций получили доступ к современным средствам безбумажного документооборота, соответствующим всем требованиям регуляторов. За первые 8 месяцев работы в систему хранения было добавлено более 19 млн электронных документов, объём которых составил около 5 ТБ. А благодаря разгрузке транзакционных систем время процесса передачи данных сократилось в разы. Всё это позволяет минимизировать рутинный ручной труд специалистов, сокращать сроки приема, маршрутизации и визирования документов, а также позволяет экономить на услугах курьерской службы, обслуживании офисной техники и расходных материалах», – прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Роман Марков.