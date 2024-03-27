Минфин Челябинской области и БФТ-Холдинг произвели миграцию ИС на отечественное ПО

В ходе реализации проекта областной Минфин развернул абсолютно новый полностью отечественный сегмент ИТ-инфраструктуры. Специалисты БФТ-Холдинга и министерства перевели с зарубежной СУБД на Postgres Pro Certified систему автоматизации финансово-казначейских органов на базе программного комплекса «АЦК-Финансы», систему контроля процесса планирования и анализа бюджета «АЦК-Планирование» и информационно-аналитический портал «АЦК-Открытый бюджет». При этом были сохранены все функциональные возможности этих программных продуктов и существующие механизмы их информационного обмена с внешними ИС.