БФТ-Холдинг развернул витрины данных для Минфина России

Структура данных на витринах данных достаточно сложна по атрибутивному составу и взаимосвязям между таблицами базы данных: в рамках проекта для отображения на витринах данных Минфина России было внесено более 100 таблиц и 2 000 атрибутов. Поэтому для более удобного доступа потребителей к нужной информации была создана база данных и задействовано хранилище данных S3. В реляционной базе данных хранятся плоские таблицы, которые содержат данные с базовым набором атрибутов, достаточных для аналитики, а в хранилище данных S3 находятся XML-файлы с полным набором атрибутов для более глубокой детализации с ссылкой на данные из таблиц. Такой архитектурный подход позволяет потребителям данных упростить анализ полученных сведений.