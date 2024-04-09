Проект БФТ: система управления госимуществом Ленинградской области получила развитие

ГИС«АИС УИ ЛО» Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) предназначена для эффективной комплексной автоматизации процессов управления государственным и муниципальным имуществом. Система разработана на основе решения «БФТ.Имущество»и на сегодняшний день зарегистрирована в реестре государственных информационных систем Ленинградской области. К ней подключены специалисты всех органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственные за работу в области земельно-имущественных отношений, а также сотрудники подведомственных организаций — всего более 800 пользователей. Система поддерживает все основные бизнес-процессы по учету имущества и обеспечивает юридически значимый документооборот.