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Ветеран

Мошенники через фишинговые сайты воруют деньги у ветеранов, обещая выплаты к 9 Мая

18 апреля 2024, 13:25
Фото: 1MI
Ветеран

Мошенники разработали новую схему обмана к 9 Мая

Для поддельных сайтов аферисты используют логотип Роскачества и оформление портала умного покупателя. Ветеранам и их семьям обещают выплату, но чтобы её получить, необходимо внести предоплату. Новую схему вычислили специалисты компании F.A.C.C.T, сообщает Роскачество.

Ко Дню Победы мошенники разработали новую схему обмана россиян. На этот раз аферисты начали создавать поддельные сайты, которые обещают ветеранам и их семьям компенсации. Но есть одно условие: нужно внести предварительную комиссию.

При создании порталов аферисты использовали логотип Роскачества и оформление сайта умного покупателя. Роскачество предупреждает, что не имеет никакого отношения к этим подделкам.

Мошенники обещают потенциальным жертвам единоразовую выплату от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Для попадания в «реестр» необходимо оплатить стоимость юридических услуг по сопровождению. Пользователь переходит на сайт, вводит свои платёжные реквизиты и переводит деньги мошенникам.

Отмечается, что фишинговые сайты были оперативно заблокированы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять информацию на официальных ресурсах и не вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах. Обо всех выплатах необходимо узнавать в соответствующих учреждениях.

Напомним, что реальную помощь от властей в прошлом году получили 211 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Белгородской области. Ветераны получили выплаты в размере 25 тыс. рублей.

Какие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Ветераны#9 мая#Белгород
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