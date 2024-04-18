Мошенники через фишинговые сайты воруют деньги у ветеранов, обещая выплаты к 9 Мая

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Ко Дню Победы мошенники разработали новую схему обмана россиян. На этот раз аферисты начали создавать поддельные сайты, которые обещают ветеранам и их семьям компенсации. Но есть одно условие: нужно внести предварительную комиссию.
При создании порталов аферисты использовали логотип Роскачества и оформление сайта умного покупателя. Роскачество предупреждает, что не имеет никакого отношения к этим подделкам.
Мошенники обещают потенциальным жертвам единоразовую выплату от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Для попадания в «реестр» необходимо оплатить стоимость юридических услуг по сопровождению. Пользователь переходит на сайт, вводит свои платёжные реквизиты и переводит деньги мошенникам.
Отмечается, что фишинговые сайты были оперативно заблокированы.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять информацию на официальных ресурсах и не вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах. Обо всех выплатах необходимо узнавать в соответствующих учреждениях.
Напомним, что реальную помощь от властей в прошлом году получили 211 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Белгородской области. Ветераны получили выплаты в размере 25 тыс. рублей.