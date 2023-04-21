Какие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В преддверии празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне министерство соцзащиты населения и труда области вручит единовременную материальную помощь в 25 тыс. рублей 211 участникам и инвалидам ВОВ. Как сообщили Бел.Ру в правительстве, на эти цели было выделено из областного бюджета 5 млн 275 тыс. рублей. Выплаты ветераны должны получить до 9 мая.
Впервые региональную единовременную разовую выплату в 25 тыс. рублей ввели в 2021 году. Тогда деньги должны были получить 419 человек.
Ранее сообщалось, что ветеранам положена не только региональная помощь — ко Дню Победы выплаты должен произвести также Социальный фонд РФ. Пособие в размере 10 тыс. рублей назначено 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны. Выплаты ветераны получат одновременно с ежемесячной пенсией.
Информацию по вопросам социального и пенсионного страхования можно уточнить на «горячей линии» области по номеру 8-800-200-12-15.
Стоит отметить, что в прошлом году в области пенсии и другие пособия получили 214 участников Великой Отечественной войны.
Напомним, что в текущем году не будет очного шествия «Бессмертного полка», белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк». Также в 2023 году в Белгороде не будет и парада на 9 Мая.