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Какие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы

21 апреля 2023, 11:32
Фото: 1MI

Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к 9 мая

В текущем году материальную помощь получат 211 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории области. Подробнее — в материале.

В преддверии празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне министерство соцзащиты населения и труда области вручит единовременную материальную помощь в 25 тыс. рублей 211 участникам и инвалидам ВОВ. Как сообщили Бел.Ру в правительстве, на эти цели было выделено из областного бюджета 5 млн 275 тыс. рублей. Выплаты ветераны должны получить до 9 мая.

Впервые региональную единовременную разовую выплату в 25 тыс. рублей ввели в 2021 году. Тогда деньги должны были получить 419 человек.

Ранее сообщалось, что ветеранам положена не только региональная помощь — ко Дню Победы выплаты должен произвести также Социальный фонд РФ. Пособие в размере 10 тыс. рублей назначено 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны. Выплаты ветераны получат одновременно с ежемесячной пенсией.

Пособия ко Дню Победы получат 210 белгородских пенсионеров
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Информацию по вопросам социального и пенсионного страхования можно уточнить на «горячей линии» области по номеру 8-800-200-12-15.

Стоит отметить, что в прошлом году в области пенсии и другие пособия получили 214 участников Великой Отечественной войны.

Напомним, что в текущем году не будет очного шествия «Бессмертного полка», белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк». Также в 2023 году в Белгороде не будет и парада на 9 Мая.

Вместо шествия: белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк»
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#Алина Харина#Ветераны#Ветераны вов#Денежные пособия#Общество#Эксклюзив#День Победы#Белгородская область
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