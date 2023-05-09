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Белгородские ветераны и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей ко Дню Победы

9 мая 2023, 07:57
Фото: правительство Белгородской области
белгородским ветеранам выплатили по 25 тысяч рублей

В Белгородской области осталось 205 ветеранов Великой Отечественной войны

Пожилым людям деньги вручали главы муниципалитетов, сообщили в областном правительстве.

Все ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны в третий раз подряд получили ежегодную региональную материальную помощь в размере 25 тысяч рублей.

Деньги лично в руки передавали главы муниципалитетов. Из областного бюджета на эти цели в 2023 году выделили 5 млн 275 тысяч рублей. По данным регионального отделения Соцфонда России в Белгородской области живут 205 участников Великой Отечественной войны.

ветеранам вручили по 25 тысяч рублейветеранам вручили по 25 тысяч рублей
ветеранам вручили по 25 тысяч рублей
Фото: правительство Белгородской области
Выплату к 1 июля могут учредить в Белгороде для ветеранов боевых действий
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#Евгений Грицков#Единовременные выплаты ветеранам войны#День Победы#Общество#Белгородская область
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