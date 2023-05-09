Белгородские ветераны и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей ко Дню Победы

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 09:14
Все ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны в третий раз подряд получили ежегодную региональную материальную помощь в размере 25 тысяч рублей.
Деньги лично в руки передавали главы муниципалитетов. Из областного бюджета на эти цели в 2023 году выделили 5 млн 275 тысяч рублей. По данным регионального отделения Соцфонда России в Белгородской области живут 205 участников Великой Отечественной войны.