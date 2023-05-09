Белгородские ветераны и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей ко Дню Победы

Деньги лично в руки передавали главы муниципалитетов. Из областного бюджета на эти цели в 2023 году выделили 5 млн 275 тысяч рублей. По данным регионального отделения Соцфонда России в Белгородской области живут 205 участников Великой Отечественной войны.