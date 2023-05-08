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Белгородские ветераны могут бесплатно ездить на такси

8 мая 2023, 09:38
Фото: 1MI
Каждому ветерану ежемесячно доступно около пяти бесплатных поездок. Льгота действует в Белгороде, Белгородском районе и Старооскольском горокруге. Заказать машину можно через единый контакт-центр МФЦ, подробности сообщили в правительстве.

Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться такси. Услугу предоставляют в Белгороде, Белгородском районе и Старооскольском горокруге.

Ежемесячно каждому ветерану предоставляют около пяти бесплатных поездок на такси — в пределах 1,2 тыс. рублей. С ветераном могут проехать и сопровождающие его лица.

Вызвать такси можно по номеру единого контакт-центра МФЦ. В Белгороде и Белгородском районе нужно набрать (4722) 42-42-42, а в Старом Осколе — (4725) 44-40-81.

За три года реализации проекта ветераны совершили более 1,5 тыс. бесплатных поездок на такси, отметили в правительстве.

Ранее стало известно, что в 2023 году выплаты ко Дню Победы получат 211 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Сумма единовременной материальной помощи составляет 25 тыс. рублей. Эти выплаты должны направить до 9 мая.

Помимо региональной помощи, полагается пособие от Социального фонда РФ. Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей.

В некоторых районах тем временем организовали ремонт в квартирах и домах, где проживают ветераны. Работы проводили по заявкам.

Белгородские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от региона
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#Инна Рогова#Такси#Ветераны#Великая Отечественная война#Бесплатные поездки#Льгота#Общество#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Старый Оскол
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