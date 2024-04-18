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Белгородская прокуратура пресекла попытку легализации более 63 млн рублей

ИП из Тулы не смог отсудить у белгородской компании 63 млн рублей

18 апреля 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская прокуратура пресекла попытку легализации более 63 млн рублей

Индивидуальный предприниматель подал иск к старооскольской организации якобы из-за долга по договорам поставки. Но всё оказалось не совсем так. Подробности рассказывает областная прокуратура.

В картотеке Арбитражного суда Белгородской области в производстве находится дело по иску индивидуального предпринимателя из Тульской области. Компания планировала взыскать со старооскольской организации более 63 млн рублей задолженности по договорам поставки.

Задолженность, по данным истца, возникла вследствие неоплаты поставленных им строительных материалов. Однако ни в материалах дела, ни в полученных в рамках надзорной деятельности сведениях не имеется объективных доказательств, которые бы подтверждали возможность исполнения заключённых договоров поставки.

Прокуратура установила, что хозяйствующий субъект, который должен был осуществить поставку, не обладал необходимыми для этого ресурсами и не получал оплату за якобы оказанные услуги.

Также сообщается, тульская компания уступила право требования долга индивидуальному предпринимателю за 180 тыс. рублей, что не отвечает экономическим интересам цедентов.

В итоге с учётом предоставленных прокуратурой доказательств Арбитражный суд Белгородской области отказал в удовлетворении исковых требований.

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