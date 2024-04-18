ИП из Тулы не смог отсудить у белгородской компании 63 млн рублей

Задолженность, по данным истца, возникла вследствие неоплаты поставленных им строительных материалов. Однако ни в материалах дела, ни в полученных в рамках надзорной деятельности сведениях не имеется объективных доказательств, которые бы подтверждали возможность исполнения заключённых договоров поставки.