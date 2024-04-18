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Modified Сегодня, 14:04

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Трава

Город должен быть зелёный, а не лысый: белгородцы критикуют решение о покосе травы

18 апреля 2024, 14:04
Фото: 1MI
Трава

Белгородцы возмущены покосом травы под корень

Белгородцы недовольны тем, что трава только выросла, а её уже косят под корень. Ситуацию попыталась прокомментировать мэрия.

На днях мэр Белгорода сообщил о начале покоса травы в городе, рассказал, что в работе принимают участие 25 сотрудников Белгорблагоустройства и три подрядные организации, а также опубликовал соответствующее видео.

Решение скосить траву оценили не все белгородцы. Гневные комментарии от местных жителей появились под постом мэра. Одна из белгородок заявила, что трава только выросла, а я её уже косят: «Ещё не успели полюбоваться зеленью».

Помимо этого, белгородка усомнилась в компетенции работников: «Косить не умеют, срезают под корень, потом трава не растёт».

Аналогичное заявление о преждевременном покосе оставили и другие горожанки: «Как жаль, она только вылезла, а её снова под корень», «Жалко, одуванчики такие красивые, трава ещё небольшая».

В мэрии белгородцам объяснили, что, согласно правилам благоустройства, высота оставляемого травостоя должна составлять 3-5 см. На это ещё одна местная жительница ответила, что правила надо менять.

«Город должен быть зелёный, а не лысый! Согласна с предыдущими горожанами: с покосом травы что-то не так. Она только выросла, свежая, ещё не заросшая, а её уже под корень. Буквально через месяц таких усердий будут выжженные жёлтые лужайки с соломой по всему городу и району. Из года в год одна и та же картина. Надо пересмотреть правила и заодно уменьшить нагрузку на БГБ», — предложила девушка.

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#Алина Харина#Город#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Трава
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