Город должен быть зелёный, а не лысый: белгородцы критикуют решение о покосе травы

«Город должен быть зелёный, а не лысый! Согласна с предыдущими горожанами: с покосом травы что-то не так. Она только выросла, свежая, ещё не заросшая, а её уже под корень. Буквально через месяц таких усердий будут выжженные жёлтые лужайки с соломой по всему городу и району. Из года в год одна и та же картина. Надо пересмотреть правила и заодно уменьшить нагрузку на БГБ», — предложила девушка.