Белгородский Арбат и Южный парк оформят корейскими хризантемами и сибирскими ирисами

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Белгородский Арбат (улицу 50-летия Белгородской области) и парк Южный на Харгоре планируют украсить цветами. Сейчас Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством этих общественных пространств. Начальная цена контракта составляет 4 млн 548 тыс. 269 рублей. Исполнителя выберут 27 апреля.
Посадить рассаду в клумбы специалисты должны в течение 40 дней с момента заключения контракта.
Известно, что подрядчикам предстоит выкопать тюльпаны после их цветения на улице 50-летия Белгородской области, посадить рассаду однолетних (21 920 шт.) и многолетних растений (366 шт.), кустарники (15 шт.).
В Южном парке специалисты высадят 15 245 однолетний растений, 2890 — многолетних, 799 кустарников, 742 розы.
Согласно документам, на клумбах появятся гортензии, лаванда, бархатцы, львиный зёв, вербена, ирис, манжетка мягкая, осока, бегония.