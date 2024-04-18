Белгородский Арбат и Южный парк оформят корейскими хризантемами и сибирскими ирисами

Белгородский Арбат (улицу 50-летия Белгородской области) и парк Южный на Харгоре планируют украсить цветами. Сейчас Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством этих общественных пространств. Начальная цена контракта составляет 4 млн 548 тыс. 269 рублей. Исполнителя выберут 27 апреля.