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Цветы

Белгородский Арбат и Южный парк оформят корейскими хризантемами и сибирскими ирисами

18 апреля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Цветы

Цветочное оформление Арбата и парка в Белгороде обойдётся в 4,5 млн рублей

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством улицы 50-летия Белгородской области и парка Южный. Документы появились на госзакупках.

Белгородский Арбат (улицу 50-летия Белгородской области) и парк Южный на Харгоре планируют украсить цветами. Сейчас Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который займётся ландшафтным обустройством этих общественных пространств. Начальная цена контракта составляет 4 млн 548 тыс. 269 рублей. Исполнителя выберут 27 апреля.

Посадить рассаду в клумбы специалисты должны в течение 40 дней с момента заключения контракта.

Известно, что подрядчикам предстоит выкопать тюльпаны после их цветения на улице 50-летия Белгородской области, посадить рассаду однолетних (21 920 шт.) и многолетних растений (366 шт.), кустарники (15 шт.).

В Южном парке специалисты высадят 15 245 однолетний растений, 2890 — многолетних, 799 кустарников, 742 розы.

Согласно документам, на клумбах появятся гортензии, лаванда, бархатцы, львиный зёв, вербена, ирис, манжетка мягкая, осока, бегония.

Фото: Госзакупки
Улицы Белгорода украсят виолами за 4,5 млн рублей
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#Алина Харина#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Рассада#Клумбы
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