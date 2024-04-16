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Published Сегодня, 07:25

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Цветы

Улицы Белгорода украсят виолами за 4,5 млн рублей

16 апреля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Цветы
В городе высадят 141 тыс. этих цветов. Поставщик обязан доставить рассаду в течение 15 дней. Документы появились на госзакупках.

Белгорблагоустройство закупает 141 820 виол. Подрядчика, который доставит рассаду, выбрали 15 апреля. С кем был заключён контракт, пока неизвестно.

Начальная цена контракта составляет 4 млн 594 тыс. 698 рублей. Рассаду поставщик должен доставить в город в течение 15 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что к весеннему сезону в городе подготовили более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также 2 тыс. кустарников и 100 саженцев деревьев. На городских клумбах будут высаживать в основном бархатцы, петунии, львиный зёв.

Петунии, тюльпаны и агава: почти 250 тысяч растений украсят улицы Белгорода
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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Клумбы#Виолы
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