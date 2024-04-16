Улицы Белгорода украсят виолами за 4,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Белгорблагоустройство закупает 141 820 виол. Подрядчика, который доставит рассаду, выбрали 15 апреля. С кем был заключён контракт, пока неизвестно.
Начальная цена контракта составляет 4 млн 594 тыс. 698 рублей. Рассаду поставщик должен доставить в город в течение 15 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщалось, что к весеннему сезону в городе подготовили более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также 2 тыс. кустарников и 100 саженцев деревьев. На городских клумбах будут высаживать в основном бархатцы, петунии, львиный зёв.