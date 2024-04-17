Белгородским детям в Санкт-Петербурге подарят толстовки, кроссовки и рюкзаки

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Колледж туризма Санкт-Петербурга закупает для белгородских детей толстовки, кроссовки и рюкзаки. На поставку товара уйдёт 259 215 рублей. Договор заключён с ООО «Зенит-Трейд».
Согласно документам, поставщик должен привезти 33 толстовки с капюшоном детских и взрослых размеров. Помимо этого, поставщик обязан доставить 33 рюкзака, оснащённых просторным центральным отделением на молнии и сетчатыми кармашками по бокам, а также 33 пары кроссовок спортивного стиля. Основной цвет обуви — чёрный, верх должен быть изготовлен из дышащего сетчатого нейлона.
Одежду и обувь необходимо доставить в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора. Поставщик должен привезти товар, выгрузить, поднять на этаж и распаковать.
Напомним, что в конце марта из Белгорода и приграничья в Санкт-Петербург отправились 735 детей. Для ребят организовали полноценное обучение в школах, юных белгородцев обеспечили пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием.