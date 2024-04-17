Белгородским детям в Санкт-Петербурге подарят толстовки, кроссовки и рюкзаки

Согласно документам, поставщик должен привезти 33 толстовки с капюшоном детских и взрослых размеров. Помимо этого, поставщик обязан доставить 33 рюкзака, оснащённых просторным центральным отделением на молнии и сетчатыми кармашками по бокам, а также 33 пары кроссовок спортивного стиля. Основной цвет обуви — чёрный, верх должен быть изготовлен из дышащего сетчатого нейлона.