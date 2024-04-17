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Питерский колледж туризма закупает для белгородских детей толстовки и кроссовки

Белгородским детям в Санкт-Петербурге подарят толстовки, кроссовки и рюкзаки

17 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Питерский колледж туризма закупает для белгородских детей толстовки и кроссовки

Поставка товара обойдётся в 259 тыс. рублей. Договор с поставщиком колледж заключил накануне. Документы появились на госзакупках.
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Дети

Колледж туризма Санкт-Петербурга закупает для белгородских детей толстовки, кроссовки и рюкзаки. На поставку товара уйдёт 259 215 рублей. Договор заключён с ООО «Зенит-Трейд».

Согласно документам, поставщик должен привезти 33 толстовки с капюшоном детских и взрослых размеров. Помимо этого, поставщик обязан доставить 33 рюкзака, оснащённых просторным центральным отделением на молнии и сетчатыми кармашками по бокам, а также 33 пары кроссовок спортивного стиля. Основной цвет обуви — чёрный, верх должен быть изготовлен из дышащего сетчатого нейлона.

Одежду и обувь необходимо доставить в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора. Поставщик должен привезти товар, выгрузить, поднять на этаж и распаковать.

Напомним, что в конце марта из Белгорода и приграничья в Санкт-Петербург отправились 735 детей. Для ребят организовали полноценное обучение в школах, юных белгородцев обеспечили пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием.

Сколько детей из Белгорода и приграничья отправили в Санкт-Петербург?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Госзакупки#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Колледж#Белгород#Рюкзаки
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