Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю

Мы уточнили у руководителя «Дирекции пространственного развития „10“», что сейчас происходит с проектами бюро, в частности, с «Городскими лугами», которые в 2021 году получили золото в национальной ландшафтной премии. Если с пешеходным переходом напротив БелГУ всё ещё неплохо, то к самим лугам есть вопросы, на это белгородцы обращали внимание ещё в прошлом году.