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Гамурак рассказала о судебных разбирательствах с УБГБ из-за объекта на Везёлке

Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю

16 апреля 2024, 06:33
Фото: Анна Гамурак / Личный архив Анны Гамурак

Гамурак рассказала о судебных разбирательствах с УБГБ из-за объекта на Везёлке

Судебные разбирательства между УБГБ и «Дирекцией пространственного развития „10“» развернулись в пользу архитектурного бюро Анны Гамурак. Журналисты Бел.Ру поговорили с директором «10» о проекте «Калейдоскоп» и судебных разбирательствах с БГБ.

Судебные разбирательства между БГБ и архитектурным бюро «Дирекция пространственного развития „10“» за арт-объект «Калейдоскоп» на Вёзелке продолжаются больше двух лет. Арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу бюро и постановил взыскать с управления Белгорблагоустройства 5 млн 480 тыс. рублей задолженности за исполнение государственного контракта и 59 400 рублей за оплату госпошлины в двух инстанциях.

Напомним, что БГБ расторгли контракт из-за просроченных сроков. В первой инстанции арбитражного суда решили, что сроки были нарушены и поэтому инсталляция на реке осталась не оплаченной. Спустя два года после установки арт-объекта суд удовлетворил требования истца.

Фото: Анна Гамурак / Личный архив Анны Гамурак

Журналистка Бел.Ру поговорила с бенефициаром «Дирекции пространственного развития „10“» Анной Гамурак. Она считает, что решение справедливое и команда архитекторов готова и дальше работать в городе.

«Тех людей, которые 2,5 года назад устроили нам настоящую травлю, сейчас в команде города нет. Готовы ли мы работать в Белгороде? Конечно, для нашей команды это родной город», — рассказала Анна журналисту Бел.Ру.

Мы уточнили у руководителя «Дирекции пространственного развития „10“», что сейчас происходит с проектами бюро, в частности, с «Городскими лугами», которые в 2021 году получили золото в национальной ландшафтной премии. Если с пешеходным переходом напротив БелГУ всё ещё неплохо, то к самим лугам есть вопросы, на это белгородцы обращали внимание ещё в прошлом году.

«Что касается содержания объектов благоустройства, то это задача заказчика. Мы видим, что наши объекты в городе находятся не в лучшем состоянии. На то, безусловно, есть объективные и субъективные причины. Чтобы любой городской объект выглядел хорошо, за ним нужен квалифицированный уход», — считает Анна Гамурак.
"Городские луга" в 2023 году"Городские луга" в 2023 году
"Городские луга" в 2023 году"Городские луга" в 2023 году
"Городские луга" в 2023 году"Городские луга" в 2023 году
«Городские луга» в 2023 году«Городские луга» в 2023 году
"Городские луга" в 2023 году
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Арт-объект#Калейдоскоп#БГБ#Дирекция пространственного развития „10“#Городские луга
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