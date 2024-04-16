Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Судебные разбирательства между БГБ и архитектурным бюро «Дирекция пространственного развития „10“» за арт-объект «Калейдоскоп» на Вёзелке продолжаются больше двух лет. Арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу бюро и постановил взыскать с управления Белгорблагоустройства 5 млн 480 тыс. рублей задолженности за исполнение государственного контракта и 59 400 рублей за оплату госпошлины в двух инстанциях.
Напомним, что БГБ расторгли контракт из-за просроченных сроков. В первой инстанции арбитражного суда решили, что сроки были нарушены и поэтому инсталляция на реке осталась не оплаченной. Спустя два года после установки арт-объекта суд удовлетворил требования истца.
Журналистка Бел.Ру поговорила с бенефициаром «Дирекции пространственного развития „10“» Анной Гамурак. Она считает, что решение справедливое и команда архитекторов готова и дальше работать в городе.
«Тех людей, которые 2,5 года назад устроили нам настоящую травлю, сейчас в команде города нет. Готовы ли мы работать в Белгороде? Конечно, для нашей команды это родной город», — рассказала Анна журналисту Бел.Ру.
Мы уточнили у руководителя «Дирекции пространственного развития „10“», что сейчас происходит с проектами бюро, в частности, с «Городскими лугами», которые в 2021 году получили золото в национальной ландшафтной премии. Если с пешеходным переходом напротив БелГУ всё ещё неплохо, то к самим лугам есть вопросы, на это белгородцы обращали внимание ещё в прошлом году.
«Что касается содержания объектов благоустройства, то это задача заказчика. Мы видим, что наши объекты в городе находятся не в лучшем состоянии. На то, безусловно, есть объективные и субъективные причины. Чтобы любой городской объект выглядел хорошо, за ним нужен квалифицированный уход», — считает Анна Гамурак.