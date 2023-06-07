Гамурак прокомментировала историю с исчезновением пингвинов с Везёлки в Белгороде

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Анна Гамурак, автор композиции «Калейдоскоп», прокомментировала ситуацию с пропажей пингвинов с Везёлки. Как оказалось, модуль-треугольник, где находились фигуры трёх пингвинов, фактически похитили.
«Арт-объект „Калейдоскоп“ не убрали, он на месте. Фактически произошло вот что: кто-то украл, выходит, один модуль-треугольник, на котором были три фигуры пингвинов», — утверждает Гамурак.
Автор заявила, что информация мэрии о том, что композицию установили без согласования, не соответствует действительности. «Объект был установлен по заказу УБГБ [управление „Белгорблагоустройство“ — прим. ред.], в рамках исполнения контракта — наша компания выиграла торги», — пояснила Гамурак.
По её словам, судебные тяжбы по объекту длятся уже полтора года.
«Мы его создавали в авральном режиме, работая круглосуточно в 20-градусный мороз, потом обслуживали за свой счёт, поливали цветы на нём. И до сих пор не получили ни рубля. А тот, кто затеял эту травлю, сейчас находится под следствием», — утверждает Анна Гамурак.
Напомним, пингвины с Везёлки исчезли на днях. Автор арт-объекта уверена, что убрать их обычным хулиганам было бы не под силу.