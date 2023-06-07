Гамурак прокомментировала историю с исчезновением пингвинов с Везёлки в Белгороде

«Мы его создавали в авральном режиме, работая круглосуточно в 20-градусный мороз, потом обслуживали за свой счёт, поливали цветы на нём. И до сих пор не получили ни рубля. А тот, кто затеял эту травлю, сейчас находится под следствием», — утверждает Анна Гамурак.