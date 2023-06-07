Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Изображение материала

Гамурак прокомментировала историю с исчезновением пингвинов с Везёлки в Белгороде

7 июня 2023, 09:30
Фото: Bel.ru
Автор арт-объекта передала Бел.Ру свою позицию по ситуации вокруг «Калейдоскопа». Анна Гамурак уточнила, что кто-то украл модуль-треугольник, на котором были три фигуры пингвинов.

Анна Гамурак, автор композиции «Калейдоскоп», прокомментировала ситуацию с пропажей пингвинов с Везёлки. Как оказалось, модуль-треугольник, где находились фигуры трёх пингвинов, фактически похитили.

«Арт-объект „Калейдоскоп“ не убрали, он на месте. Фактически произошло вот что: кто-то украл, выходит, один модуль-треугольник, на котором были три фигуры пингвинов», — утверждает Гамурак.

Автор заявила, что информация мэрии о том, что композицию установили без согласования, не соответствует действительности. «Объект был установлен по заказу УБГБ [управление „Белгорблагоустройство“ — прим. ред.], в рамках исполнения контракта — наша компания выиграла торги», — пояснила Гамурак.

По её словам, судебные тяжбы по объекту длятся уже полтора года.

«Мы его создавали в авральном режиме, работая круглосуточно в 20-градусный мороз, потом обслуживали за свой счёт, поливали цветы на нём. И до сих пор не получили ни рубля. А тот, кто затеял эту травлю, сейчас находится под следствием», — утверждает Анна Гамурак.

Напомним, пингвины с Везёлки исчезли на днях. Автор арт-объекта уверена, что убрать их обычным хулиганам было бы не под силу.

С Везёлки в Белгороде пропали пингвины
Узнать подробнее
Читайте также:
Пингвин на плавучем арт-объекте «Калейдоскоп» в Белгороде обзавёлся семействомСкандальный «Калейдоскоп» с пингвином на Везёлке в Белгороде приводят в порядокГамурак прокомментировала состояние инсталляции с пингвином на Везёлке в Белгороде
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Арт-объект#Калейдоскоп#Пингвины#Анна Гамурак
Подпишитесь
Взрыв аммиакопровода в Харьковской области: есть ли опасность для Белгорода?
Сегодня, 11:57
Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области
Сегодня, 08:52
Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о Шебекино
Сегодня, 08:26
Ожидать ли массовые увольнения и рост цен на услуги такси в Белгородской области
Сегодня, 09:48
Шебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар
Сегодня, 11:11
Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем
Сегодня, 12:46