Второй пингвин не помог: стали известны подробности суда Анны Гамурак с УБГБ

Всё началось с того, что в марте 2021 года «Дирекция пространственного развития „10“» выиграла госконтракт на установку арт-объекта «Калейдоскоп». По документам поставка и установка товара в полном объеме должна была «осуществляться в срок с момента заключения контракта до 15 декабря 2021 года». Частичная оплата предусмотрена не была. Действовал контракт до 31 декабря 2021 года.