Второй пингвин не помог: стали известны подробности суда Анны Гамурак с УБГБ

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
С иском к управлению Белгорблагоустройство компания обратилась ещё в феврале этого года. Анна Гамурак, бенефициар организации, требовала взыскания 5,48 млн рублей основного долга за стоимость арт-объекта «Калейдоскоп» и 50 400 рублей за оплату госпошлины. Также истец попросила отменить отказ мэрии Белгорода от исполнения условий контракта.
28 июня Арбитражный суд Белгородской области в иске полностью отказал. Вчера был изготовлен полный текст решения, в котором объясняется, почему судья решил не удовлетворять требования Гамурак.
Всё началось с того, что в марте 2021 года «Дирекция пространственного развития „10“» выиграла госконтракт на установку арт-объекта «Калейдоскоп». По документам поставка и установка товара в полном объеме должна была «осуществляться в срок с момента заключения контракта до 15 декабря 2021 года». Частичная оплата предусмотрена не была. Действовал контракт до 31 декабря 2021 года.
14 декабря истец, то есть Гамурак, попросила контракт продлить. Но 23 декабря ответчик, то есть БГБ, ей отказал. После чего 10 января уже следующего 2022 года Белгорблагоуйство отказалось от исполнения контракта в одностороннем порядке, указав, что поставщик «нарушил существенные условия сроков поставки и установки объекта и срока действия контракта».
По мнению истца, поскольку в срок до 8 января 2022 года обязательства им были исполнены, у заказчика возникла обязанность отменить не вступившее в законную силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Однако <…> ответчик указал на необоснованность требований, в виду истечения срока контракта.
определение арбитражного суда
Ответчик против требований истца закономерно возражал. Он сослался на то, что 27 декабря 2021 года сотрудники БГБ посетили место предполагаемой доставки товара и не обнаружили его там. Данные обстоятельства подтверждаются служебной запиской инженера технического надзора Кочергиной с приложением фотоматериалов.
Ответчик также указывал на то, что 31 декабря, а также в период с 1 по 10 января 2022 года плавающий арт-объект на реке Везелка отсутствовал, что подтверждается публикациями в СМИ.
Представленные истцом нотариально заверенные протоколы осмотра доказательств и фотоматериалы датированные июлем 2022 года ответчик не оспаривал, при этом указав, что само по себе нахождение на реке Везёлка в городе Белгороде некоторых плавающих объектов не порождает обязанности у ответчика по их оплате, так как ответчиком они не приняты.
определение арбитражного суда
Что касается подключения к сетям, которое якобы было несогласованным, то письмо истца о начале работ по этому направлению от 30 декабря 2021 года было направлено ответчику только 8 января 2022 года, а получено и вовсе 14-го.
Ответчик также отмечает, что данное письмо не подтверждает готовность объекта к передаче, о чём свидетельствует отсутствие предложения о приёмке товара.
определение арбитражного суда
Также в решении суда отмечается, что «истцом в судебном заседании не оспаривалось, что в установленный срок контракт исполнен не был». Таким образом, суд в удовлетворении иска решил отказать.
Однако с решением суда Гамурак не согласна: архитектор планирует подавать апелляцию. А вот так скандал вокруг инсталляции она комментировала ранее:
Мы его создавали в авральном режиме, работая круглосуточно в 20-градусный мороз, потом обслуживали за свой счёт, поливали цветы на нём. И до сих пор не получили ни рубля.
Анна Гамурак
По итогам 2022 года чистая прибыль компании «Дирекция пространственного развития „10“» составила 309 тысяч рублей, а выручка от продажи превысила 3,2 млн рублей. В текущем году фирма заключила один госконтракт на 387 тысяч рублей. Существует компания с 2019 года, её руководитель — Анна Гамурак.