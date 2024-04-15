В Белгородскую область после солнечных дней придут дожди

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Во вторник, 16 апреля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди при +4…+9 ˚С.
Днём тоже возможны небольшие кратковременные дожди. Потеплеет при этом до +16…+21 ˚С. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
В Белгороде во вторник будет облачно. Ночью временами будет идти дождь при +8 ˚С. Днём температура поднимется до +17 ˚С. Ожидается небольшой кратковременный дождь.
Пасмурно в Белгороде будет как минимум до пятницы, 19 апреля. Столбик термометра не поднимется выше +25 ˚С. Дожди возможны в четверг и пятницу.
Напомним, что сегодня в Северном строительный кран упал на пятиэтажный дом. По предварительной версии, произошло это из-за сильного ветра.