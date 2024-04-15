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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Дождь

В Белгородскую область после солнечных дней придут дожди

15 апреля 2024, 12:18
Фото: 1MI
Дождь
Осадки в регионе будут идти и ночью, и днём. Столбик термометра во вторник не поднимется выше +21 ˚С. При этом такого сильного ветра, как сегодня, не ожидается, сообщили в МЧС.
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Погода

Во вторник, 16 апреля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди при +4…+9 ˚С.

Днём тоже возможны небольшие кратковременные дожди. Потеплеет при этом до +16…+21 ˚С. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В Белгороде во вторник будет облачно. Ночью временами будет идти дождь при +8 ˚С. Днём температура поднимется до +17 ˚С. Ожидается небольшой кратковременный дождь.

Пасмурно в Белгороде будет как минимум до пятницы, 19 апреля. Столбик термометра не поднимется выше +25 ˚С. Дожди возможны в четверг и пятницу.

Напомним, что сегодня в Северном строительный кран упал на пятиэтажный дом. По предварительной версии, произошло это из-за сильного ветра.

Недоброе утро: на пятиэтажку под Белгородом упал строительный кран
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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