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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Белгородской области избавились от «свастики» на детской площадке

История с возмутившей белгородцев «свастикой» на детской площадке закончилась хорошо

15 апреля 2024, 13:40

В Белгородской области избавились от «свастики» на детской площадке

В конце марта жителей Белгородской области удивила выложенная резиновым покрытием свастика на территории детской площадки в Строителе. Как Бел.Ру сообщили в администрации Яковлевского горокруга, недоразумение уже исправили.

Жительница города Строитель Белгородской области удивилась, обнаружив на знакомой детской площадке выложенную свастику из резинового покрытия. О своей находке женщина сообщила в соцсетях: по её словам, раньше такого не было.

Через время запрещённый в РФ символ с территории игрового комплекса убрали. При этом в администрацию Яковлевского горокруга обращения по данной теме не поступали, сообщили Бел.Ру в ответ на официальный запрос.

Ответственным лицом за содержание детской игровой площадки является управляющая организация ООО «Марс». Последний раз работы на объекте они проводили 8 апреля — через десять дней после жалобы в Сети.

Установлена площадка была при строительстве МКД по улице Конева ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1». Видеонаблюдение на дворовой территории отсутствует, а о предполагаемых виновниках недоразумения не сообщалось.

Злая шутка или провокация? «Свастика» на детской площадке возмутила белгородцев
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