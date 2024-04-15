История с возмутившей белгородцев «свастикой» на детской площадке закончилась хорошо

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Жительница города Строитель Белгородской области удивилась, обнаружив на знакомой детской площадке выложенную свастику из резинового покрытия. О своей находке женщина сообщила в соцсетях: по её словам, раньше такого не было.
Через время запрещённый в РФ символ с территории игрового комплекса убрали. При этом в администрацию Яковлевского горокруга обращения по данной теме не поступали, сообщили Бел.Ру в ответ на официальный запрос.
Ответственным лицом за содержание детской игровой площадки является управляющая организация ООО «Марс». Последний раз работы на объекте они проводили 8 апреля — через десять дней после жалобы в Сети.
Установлена площадка была при строительстве МКД по улице Конева ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1». Видеонаблюдение на дворовой территории отсутствует, а о предполагаемых виновниках недоразумения не сообщалось.