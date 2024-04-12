Опубликовал, не подумав: белгородца оштрафовали на 70 тыс. за оскорбление президента

В отношении автора публикации заведено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Шебекинец признал себя виновным и пояснил, что опубликовал информацию, не подумав. Он также отметил, что в этот момент находился в взволнованном состоянии. В содеянном шебекинец раскаялся.