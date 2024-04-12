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Суд

Опубликовал, не подумав: белгородца оштрафовали на 70 тыс. за оскорбление президента

12 апреля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Суд

Белгородец попал под крупный штраф за оскорбление президента и государства

Местный житель в неприличной форме в Сети высказал своё мнение о государстве и президенте. Дело рассмотрел Шебекинский районный суд.

8 февраля житель Шебекинского округа в Telegram высказал в неприличной форме своё мнение о государстве и президенте, чем оскорбил человеческое достоинство, общественную нравственность и проявил неуважение к обществу.

В отношении автора публикации заведено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Шебекинец признал себя виновным и пояснил, что опубликовал информацию, не подумав. Он также отметил, что в этот момент находился в взволнованном состоянии. В содеянном шебекинец раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Суды#Оскорбление#Белгород#Шебекинский горокруг
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