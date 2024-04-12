Опубликовал, не подумав: белгородца оштрафовали на 70 тыс. за оскорбление президента

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
8 февраля житель Шебекинского округа в Telegram высказал в неприличной форме своё мнение о государстве и президенте, чем оскорбил человеческое достоинство, общественную нравственность и проявил неуважение к обществу.
В отношении автора публикации заведено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Шебекинец признал себя виновным и пояснил, что опубликовал информацию, не подумав. Он также отметил, что в этот момент находился в взволнованном состоянии. В содеянном шебекинец раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.