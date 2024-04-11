Вячеслав Гладков сообщил о начале капитального ремонта дорог в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Белгородской области приступили к капитальному ремонту дорог. Сейчас специалисты приводят в порядок дорогу Старый Оскол-Николаевка. Как отметил Вячеслав Гладков, это единственная дорога из Николаевки и Песчанки до Старого Оскола.
Очень было много жалоб. Выделили 150 млн рублей на капитальный ремонт. Работы будут выполнены до окончания осени.
Вячеслав Гладков
В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 5,3 км. Работы планируется завершить до 31 октября.
Подготовительные работы на объекте уже завершены, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Для это специалисты используют технологию холодного ресайклинга — изношенный слой покрытия срезают, к нему добавляют щебень, цемент и специальные добавки. Полученную смесь укладывают в основание трассы. Такая смесь исключает просадку, образование колеи и трещины.
Во время капремонта также укрепят обочины асфальтогранулятом, сделают 11 остановок с заездными карманами, уложат тротуары, а на опасных участках установят барьеры.
Я надеюсь, что дорожники проведут все работы качественно, без замечаний. Мы будем этот процесс контролировать.
Вячеслав Гладков