Вячеслав Гладков сообщил о начале капитального ремонта дорог в Белгородской области

Подготовительные работы на объекте уже завершены, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Для это специалисты используют технологию холодного ресайклинга — изношенный слой покрытия срезают, к нему добавляют щебень, цемент и специальные добавки. Полученную смесь укладывают в основание трассы. Такая смесь исключает просадку, образование колеи и трещины.