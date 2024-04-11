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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Вячеслав Гладков сообщил о начале капитального ремонта дорог в Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил о начале капитального ремонта дорог в Белгородской области

11 апреля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
В частности, глава региона рассказал о старте капремонта дороги Старый Оскол-Николаевка. На эти работы направили 150 млн рублей из областного бюджета.

В Белгородской области приступили к капитальному ремонту дорог. Сейчас специалисты приводят в порядок дорогу Старый Оскол-Николаевка. Как отметил Вячеслав Гладков, это единственная дорога из Николаевки и Песчанки до Старого Оскола.

Очень было много жалоб. Выделили 150 млн рублей на капитальный ремонт. Работы будут выполнены до окончания осени.
Вячеслав Гладков

В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 5,3 км. Работы планируется завершить до 31 октября.

Подготовительные работы на объекте уже завершены, дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Для это специалисты используют технологию холодного ресайклинга — изношенный слой покрытия срезают, к нему добавляют щебень, цемент и специальные добавки. Полученную смесь укладывают в основание трассы. Такая смесь исключает просадку, образование колеи и трещины.

Во время капремонта также укрепят обочины асфальтогранулятом, сделают 11 остановок с заездными карманами, уложат тротуары, а на опасных участках установят барьеры.

Я надеюсь, что дорожники проведут все работы качественно, без замечаний. Мы будем этот процесс контролировать.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дорога#Старый Оскол#Капитальный ремонт дорог#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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