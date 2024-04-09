Гладков: фонд поддержки белгородских семейных ферм увеличили до 80 млн рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Белгородской области стартовал приём заявок на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году размер фонда увеличили в полтора раза — до 80 млн рублей.
«Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пример глава региона привёл семью из Корочанского района, которая занимается большим яблочным садом. Жители получили 6 млн рублей на строительство фруктохранилища.
Заявки на участие в гранте будут приниматься до 8 мая. Их принимает министерство сельского хозяйства Белгородской области.
Напомним, что в 2022 году в регионе на поддержку семейных ферм выделяли всего 48 млн рублей. В 2023 году эта сумма выросла до 59,7 млн рублей.