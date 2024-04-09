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Сельское хозяйство

Гладков: фонд поддержки белгородских семейных ферм увеличили до 80 млн рублей

9 апреля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Сельское хозяйство
В регионе выросла сумма поддержки сельхозпроизводителей. В прошлом году размер фонда составлял 60 млн рублей, в этом — 80 млн рублей. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области стартовал приём заявок на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году размер фонда увеличили в полтора раза — до 80 млн рублей.

«Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В пример глава региона привёл семью из Корочанского района, которая занимается большим яблочным садом. Жители получили 6 млн рублей на строительство фруктохранилища.

Заявки на участие в гранте будут приниматься до 8 мая. Их принимает министерство сельского хозяйства Белгородской области.

Напомним, что в 2022 году в регионе на поддержку семейных ферм выделяли всего 48 млн рублей. В 2023 году эта сумма выросла до 59,7 млн рублей.

На поддержку семейных ферм в Белгородской области выделили почти 60 млн рублей
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