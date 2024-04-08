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Гладков рассказал о старте проекта «Первое рабочее место» для белгородской молодёжи

Гладков рассказал о старте проекта «Первое рабочее место» для белгородской молодёжи

8 апреля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Для молодых людей была разработана платформа, на которой представлена 1000 вакансий в различных профобластях. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Министерство по делами молодёжи запустило новый проект «Первое рабочее место».

Очень большая востребованность среди молодёжи — поиск первого рабочего места. Я надеюсь, что новый проект поможет нашим молодым людям найти своё место уже во взрослой жизни.
Вячеслав Гладков

На платформе размещена тысяча вакансий для молодых людей. Работу предлагают крупные компании региона, представители малого и среднего предпринимательства, а также профильные министерства областного правительства.

Как отметила министр по делам молодёжи области Татьяна Киреева, «Первое рабочее место» — это ответ на запрос молодёжи на трудоустройство с гибким графиком или стажировки, которые можно совмещать с учёбой.

Цель проекта заключается в том, чтобы создать удобную и клиентоориентированную систему коммуникации региональных работодателей и нашей молодёжи, а также механизм быстрого и удобного поиска работы молодым человеком.
Татьяна Киреева
проект "Первое рабочее место" проект "Первое рабочее место"
проект "Первое рабочее место" проект "Первое рабочее место"
проект "Первое рабочее место" проект "Первое рабочее место"
проект «Первое рабочее место»проект «Первое рабочее место»
проект "Первое рабочее место"
Фото: правительство Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Трудоустройство#Рабочее место#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Хорошие новости
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