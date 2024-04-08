Гладков рассказал о старте проекта «Первое рабочее место» для белгородской молодёжи

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Министерство по делами молодёжи запустило новый проект «Первое рабочее место».
Очень большая востребованность среди молодёжи — поиск первого рабочего места. Я надеюсь, что новый проект поможет нашим молодым людям найти своё место уже во взрослой жизни.
Вячеслав Гладков
На платформе размещена тысяча вакансий для молодых людей. Работу предлагают крупные компании региона, представители малого и среднего предпринимательства, а также профильные министерства областного правительства.
Как отметила министр по делам молодёжи области Татьяна Киреева, «Первое рабочее место» — это ответ на запрос молодёжи на трудоустройство с гибким графиком или стажировки, которые можно совмещать с учёбой.
Цель проекта заключается в том, чтобы создать удобную и клиентоориентированную систему коммуникации региональных работодателей и нашей молодёжи, а также механизм быстрого и удобного поиска работы молодым человеком.
Татьяна Киреева