В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Под постом губернатора одна из родительниц спросила, как дети, которые остаются до 24 апреля в лагерях, будут возвращаться домой. У родителей появилась информация, что детей якобы придётся забирать самим: «По информации управления образования города Белгорода, придётся забирать своих детей из лагерей самостоятельно».
Женщина также прикрепила переписку из родительского чата, где началось обсуждение цен на билеты, возможности забрать нескольких детей сразу.
В мэрии поспешили успокоить белгородцев и сообщили, что сейчас проводится опрос среди родителей на согласие/несогласие оставлять детей до конца весны в лагерях. После этого будет разработан алгоритм возвращения ребят домой.
Женщину ответ не устроил: «Я это уже слышала. Вы не ответили — правда, что самим забирать?»
Администрация ответила, что, как только будет принято решение, его доведут до родителей. Информацию белгородцам сообщат индивидуально через школы.