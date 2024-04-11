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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Дети

В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой

11 апреля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Власти ещё не продумали алгоритм возращения белгородских детей домой

В Сети родители начали интересоваться, действительно ли им придётся самостоятельно ехать за детьми в лагеря других регионов. В мэрии сообщили, что этот момент ещё не продумали.
Сюжет
Дети

Под постом губернатора одна из родительниц спросила, как дети, которые остаются до 24 апреля в лагерях, будут возвращаться домой. У родителей появилась информация, что детей якобы придётся забирать самим: «По информации управления образования города Белгорода, придётся забирать своих детей из лагерей самостоятельно».

Женщина также прикрепила переписку из родительского чата, где началось обсуждение цен на билеты, возможности забрать нескольких детей сразу.

В мэрии поспешили успокоить белгородцев и сообщили, что сейчас проводится опрос среди родителей на согласие/несогласие оставлять детей до конца весны в лагерях. После этого будет разработан алгоритм возвращения ребят домой.

Женщину ответ не устроил: «Я это уже слышала. Вы не ответили — правда, что самим забирать?»

Администрация ответила, что, как только будет принято решение, его доведут до родителей. Информацию белгородцам сообщат индивидуально через школы.

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#Общество#Дети#Родители#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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