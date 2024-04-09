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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

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Задержание

Орловец отправлял СБУ координаты военных объектов за грин-карту США

9 апреля 2024, 13:07
Фото: УФСБ по Орловской области
Задержание
Координаты и фотографии военных объектов украинским кураторам отправлял житель Орловской области. Мужчину задержало региональное УФСБ, пишет «ОрелTimes».
Сюжет
ФСБ

Житель Орловской области с конца 2023 года по февраль 2024 года отправлял СБУ координаты и фото местных военных объектов, пишет издание. Мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Сообщается, что украинские спецслужбы вышли на жителя Орловской области через чат-бот в Telegram. Мужчину просили присылать информацию о военных объектах. За это ему предложили большую сумму. В ответ мужчина попросил, чтобы ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.

В отношении россиянина возбуждено дело по статье за «покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности РФ».

Суд избрал меру пресечения для обвиняемого. Его отправили под стражу на два месяца. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, ведётся следствие.

Задержание
Видео: УФСБ по Орловской области
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#Видео#Происшествия#ФСБ#Сша#Орловская область#Алина Харина
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