Орловец отправлял СБУ координаты военных объектов за грин-карту США

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Житель Орловской области с конца 2023 года по февраль 2024 года отправлял СБУ координаты и фото местных военных объектов, пишет издание. Мужчину задержали сотрудники ФСБ.
Сообщается, что украинские спецслужбы вышли на жителя Орловской области через чат-бот в Telegram. Мужчину просили присылать информацию о военных объектах. За это ему предложили большую сумму. В ответ мужчина попросил, чтобы ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.
В отношении россиянина возбуждено дело по статье за «покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности РФ».
Суд избрал меру пресечения для обвиняемого. Его отправили под стражу на два месяца. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, ведётся следствие.