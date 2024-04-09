Орловец отправлял СБУ координаты военных объектов за грин-карту США

Сообщается, что украинские спецслужбы вышли на жителя Орловской области через чат-бот в Telegram. Мужчину просили присылать информацию о военных объектах. За это ему предложили большую сумму. В ответ мужчина попросил, чтобы ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.