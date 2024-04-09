Наличка или карта: какой способ оплаты предпочитают белгородцы?

С 2022 года количество операций выросло на 9,5%, а их объект — на 14,6%. В общей сложной белгородцы совершили транзакций с помощью карт на сумму 1,4 трлн рублей. Операции с наличными деньгами составляют в общей доле только 2,5% по количеству и 22% по объёму.