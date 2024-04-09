Наличка или карта: какой способ оплаты предпочитают белгородцы?

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Белгородцы в 38 раз чаще используют банковские карты, чем наличку. Жители региона за год использовали банковские карты в России и за её пределами более 789 млн раз.
С 2022 года количество операций выросло на 9,5%, а их объект — на 14,6%. В общей сложной белгородцы совершили транзакций с помощью карт на сумму 1,4 трлн рублей. Операции с наличными деньгами составляют в общей доле только 2,5% по количеству и 22% по объёму.
Количество операций на оплату товаров и услуг по сравнению с 2022 годом выросло на 12% — до 651,5 млн рублей, а их объём на 19% — до 457 млрд рублей.
Как отметила заведующая сектором платёжных систем и расчётов регионального отделения Банка России Ольга Авершина, доля безналичных платежей в розничном обороте России в 2023 году достигла рекордных 83,4%.
Также сообщается, что в регионе увеличилось на 9,6% общее количество выданных банковских карт. На начало года их количество составило более 4 млн штук.