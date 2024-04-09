Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Кошелёк

Наличка или карта: какой способ оплаты предпочитают белгородцы?

9 апреля 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
Кошелёк

Белгородцы стали реже снимать наличку

Для оплаты и перевода жители региона в основном используют банковские карты. В общей сложной белгородцы совершили транзакций с помощью карт на сумму 1,4 трлн рублей. Подробности рассказывает региональное отделение Банка России.

Белгородцы в 38 раз чаще используют банковские карты, чем наличку. Жители региона за год использовали банковские карты в России и за её пределами более 789 млн раз.

С 2022 года количество операций выросло на 9,5%, а их объект — на 14,6%. В общей сложной белгородцы совершили транзакций с помощью карт на сумму 1,4 трлн рублей. Операции с наличными деньгами составляют в общей доле только 2,5% по количеству и 22% по объёму.

Количество операций на оплату товаров и услуг по сравнению с 2022 годом выросло на 12% — до 651,5 млн рублей, а их объём на 19% — до 457 млрд рублей.

Как отметила заведующая сектором платёжных систем и расчётов регионального отделения Банка России Ольга Авершина, доля безналичных платежей в розничном обороте России в 2023 году достигла рекордных 83,4%.

Также сообщается, что в регионе увеличилось на 9,6% общее количество выданных банковских карт. На начало года их количество составило более 4 млн штук.

Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских карт
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских картТолько 12% белгородских семей могут позволить себе покупку недорогого авто в кредитПредлагаемая зарплата в Белгородской области оказалась ниже средней по стране и в ЦФО
#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Наличные деньги#Банковские карты
Подпишитесь
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Сегодня, 13:13
«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?
Сегодня, 15:28
«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде
Сегодня, 12:54
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля
Сегодня, 14:11
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
Сегодня, 14:32
"