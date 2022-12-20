Только 12% белгородских семей могут позволить себе покупку недорогого авто в кредит

Интересно, что ситуация с покупкой недорогих машин в кредит в Белгородской области оказалась лучшей в Центральном Черноземье. В Липецкой области такая покупка доступна 11,9% семей, в Воронежской — 11,4%, в Курской — 11,1%, в Тамбовской — всего 6,1%.