Только 12% белгородских семей могут позволить себе покупку недорогого авто в кредит

12,4% белгородских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль стоимостью в 900 тыс. рублей. В целом по стране в 2022 году показатель доступности таких машин существенно снизился.
По данным рейтинга, 1,7% семей в регионе могут позволить себе авто за 2,5 млн рублей. Покупка и содержание автомобиля премиум-класса доступна всего 0,08% семей.
Интересно, что ситуация с покупкой недорогих машин в кредит в Белгородской области оказалась лучшей в Центральном Черноземье. В Липецкой области такая покупка доступна 11,9% семей, в Воронежской — 11,4%, в Курской — 11,1%, в Тамбовской — всего 6,1%.
Наиболее благоприятная ситуация в 2022 году сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, где недорогие авто приобрести в состоянии 56,9% семей. Хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, где показатель составил всего 2,6%.