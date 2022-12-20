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Только 12% белгородских семей могут позволить себе покупку недорогого авто в кредит

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
В целом по стране в 2022 году доступность недорогих новых автомобилей значительно снизилась. Соответствующий рейтинг по регионам опубликовало РИА «Новости».
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12,4% белгородских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль стоимостью в 900 тыс. рублей. В целом по стране в 2022 году показатель доступности таких машин существенно снизился.

По данным рейтинга, 1,7% семей в регионе могут позволить себе авто за 2,5 млн рублей. Покупка и содержание автомобиля премиум-класса доступна всего 0,08% семей.

Интересно, что ситуация с покупкой недорогих машин в кредит в Белгородской области оказалась лучшей в Центральном Черноземье. В Липецкой области такая покупка доступна 11,9% семей, в Воронежской — 11,4%, в Курской — 11,1%, в Тамбовской — всего 6,1%.

Наиболее благоприятная ситуация в 2022 году сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, где недорогие авто приобрести в состоянии 56,9% семей. Хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, где показатель составил всего 2,6%.

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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Центральное черноземье#Автомобиль#Машина в кредит#Рейтинг
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