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Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских карт

11 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Число таких операций уменьшилось на 4%. За первый квартал текущего года белгородцы совершили 178 млн операций с помощью банковских карт. Всего за год жителям области выдано более 700 тысяч платёжных карт, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.
Сюжет
Деньги

С января по март белгородцы в регионе и за его пределами совершили 178 млн операций с банковскими картами. Общая сумма таких операций превысила 292 млрд рублей.

Сумма безналичных операций, совершаемых белгородцами в первые три месяца 2023 года, возросла на 20,6 млрд рублей. Чаще всего белгородцы тратили деньги на оплату товаров и услуг.

На 1 апреля 2023 года в Белгородской области выпущено около 3,76 млн новых платёжных карт — по 2,5 карты на каждого жителя. Всего за год количество платёжных карт увеличилось на 722 тысячи.

Примечательно, что белгородцы стали реже снимать наличные деньги с карт: количество таких операций снизилось на 4% — до 4,7 млн, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале текущего года на территории области совершено 89,3 млн операций по картам на сумму 119,4 млрд рублей.

В Белгородской области функционирует 1109 банкоматов, 979 из них — с функцией выдачи наличных. Действует 885 терминалов безналичной оплаты и 1819 электронных терминалов для выдачи наличных. На торговых предприятиях области их установлено более 36,6 тысячи. Также в Белгороде и на территории региона работают 344 торговые точки, где есть возможность снять наличные непосредственно на кассе при совершении покупки.

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#Таисия Некрасова#Экономика#Деньги#Наличные деньги#Банковские карты#Платежи#Белгородская область
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