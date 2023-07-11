Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских карт

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
С января по март белгородцы в регионе и за его пределами совершили 178 млн операций с банковскими картами. Общая сумма таких операций превысила 292 млрд рублей.
Сумма безналичных операций, совершаемых белгородцами в первые три месяца 2023 года, возросла на 20,6 млрд рублей. Чаще всего белгородцы тратили деньги на оплату товаров и услуг.
На 1 апреля 2023 года в Белгородской области выпущено около 3,76 млн новых платёжных карт — по 2,5 карты на каждого жителя. Всего за год количество платёжных карт увеличилось на 722 тысячи.
Примечательно, что белгородцы стали реже снимать наличные деньги с карт: количество таких операций снизилось на 4% — до 4,7 млн, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
В первом квартале текущего года на территории области совершено 89,3 млн операций по картам на сумму 119,4 млрд рублей.
В Белгородской области функционирует 1109 банкоматов, 979 из них — с функцией выдачи наличных. Действует 885 терминалов безналичной оплаты и 1819 электронных терминалов для выдачи наличных. На торговых предприятиях области их установлено более 36,6 тысячи. Также в Белгороде и на территории региона работают 344 торговые точки, где есть возможность снять наличные непосредственно на кассе при совершении покупки.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 2023 году Банк России зафиксировал 12 компаний с признаками нелегальной деятельности. Годом ранее таковых нашли только две.