Белгородцы стали реже снимать наличные с банковских карт

В Белгородской области функционирует 1109 банкоматов, 979 из них — с функцией выдачи наличных. Действует 885 терминалов безналичной оплаты и 1819 электронных терминалов для выдачи наличных. На торговых предприятиях области их установлено более 36,6 тысячи. Также в Белгороде и на территории региона работают 344 торговые точки, где есть возможность снять наличные непосредственно на кассе при совершении покупки.