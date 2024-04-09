Белгородца спасли из пожара, случившегося в многоэтажке на «Родине»

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали 11 пожаров, в том числе в двухкомнатной квартире и неэксплуатируемом жилом доме. Из пожара удалось спасти одного белгородца.
Так, 8 апреля в Белгороде загорелась двухкомнатная квартира на седьмом этаже многоэтажки. Очаг возгорания находился на кухне площадью 16 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из квартиры собственника 1979 года рождения. Его госпитализировали.
Кроме этого, спасателям пришлось эвакуировать по лестничным маршам 32 человека.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
Отметим, что о возгорании вчера, 8 апреля, сообщали местные Telegram-каналы: возгорание случилось в самом центре Белгорода — на Свято-Троицком бульваре.