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Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Фото с места происшествия

Белгородца спасли из пожара, случившегося в многоэтажке на «Родине»

9 апреля 2024, 09:28
Фото: Telegram-канал «Фонарь»
Фото с места происшествия

При пожаре в центре Белгорода пострадал собственник квартиры

О пожаре в квартире многоэтажки по Свято-Троицкому бульвару стало известно днём 8 апреля. Спустя сутки в пресс-службе МЧС уточнили, что пострадал один человек.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали 11 пожаров, в том числе в двухкомнатной квартире и неэксплуатируемом жилом доме. Из пожара удалось спасти одного белгородца.

Так, 8 апреля в Белгороде загорелась двухкомнатная квартира на седьмом этаже многоэтажки. Очаг возгорания находился на кухне площадью 16 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из квартиры собственника 1979 года рождения. Его госпитализировали.

Кроме этого, спасателям пришлось эвакуировать по лестничным маршам 32 человека.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

Отметим, что о возгорании вчера, 8 апреля, сообщали местные Telegram-каналы: возгорание случилось в самом центре Белгорода — на Свято-Троицком бульваре.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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