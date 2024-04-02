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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Спасатели ликвидировали крупный пожар в Строителе Белгородской области

Видно было из Белгорода: кадры крупного пожара в Строителе

2 апреля 2024, 17:29
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

Спасатели ликвидировали крупный пожар в Строителе Белгородской области

Сегодня в районе 19 часов в Строителе произошёл крупный пожар. Огонь оперативно потушили, а кадры впечатляющего возгорания опубликовали в Сети.
Сюжет
МЧС

По предварительным данным, сегодня в 19 часов загорелся экскаватор. На место происшествия оперативно направили дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Кадры пожара опубликовали местные Telegram-каналы.

Видео: соцсети

Дым было видно даже из северной части города.

Фото: Bel.ru

Открытое горение в Строителе ликвидировали в 19:09. В 19:16 возгорание полностью потушили. Огнём также были повреждены строительные материалы. Фотографии с места происшествия опубликовали и в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.

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#Видео#Белгородская область#МЧС#Пожар#Строитель#Экскаватор#Сеть#Белгород#Артем Черненко
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