Видно было из Белгорода: кадры крупного пожара в Строителе

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
По предварительным данным, сегодня в 19 часов загорелся экскаватор. На место происшествия оперативно направили дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Кадры пожара опубликовали местные Telegram-каналы.
Дым было видно даже из северной части города.
Открытое горение в Строителе ликвидировали в 19:09. В 19:16 возгорание полностью потушили. Огнём также были повреждены строительные материалы. Фотографии с места происшествия опубликовали и в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.
В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.