Засушливое лето и военные действия могут привести к пожарам в Белгородской области

По прогнозам, предстоит засушливое лето, «а с учётом военных действий», как сказал губернатор Вячеслав Гладков, это перерастает в постоянную угрозу возникновения пожаров. Также он отчитал глав районов, которые вошли в список по не самой продуктивной работе по предупреждению и тушению возгораний. Это Старооскольский горокруг, Волоконовский и Прохоровский районы. Причины и проблемы власти муниципалитетов обещали устранить.