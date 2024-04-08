Засушливое лето и военные действия могут привести к пожарам в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По прогнозам, предстоит засушливое лето, «а с учётом военных действий», как сказал губернатор Вячеслав Гладков, это перерастает в постоянную угрозу возникновения пожаров. Также он отчитал глав районов, которые вошли в список по не самой продуктивной работе по предупреждению и тушению возгораний. Это Старооскольский горокруг, Волоконовский и Прохоровский районы. Причины и проблемы власти муниципалитетов обещали устранить.
В Белгородской области, как рассказал Сергей Дядькин, врио замгубернатора, с 1 марта начался пожароопасный сезон. К этому времени произошло уже 120 пожаров. Также данный момент для борьбы с проблемой в регионе сформировали уже 338 добровольных пожарных дружин. Это 1884 человека.
99 из произошедших пожаров находятся в зоне ответственности дружин. Они приняли участие в тушении 87 возгораний. В 12 участие не принимали «по объективным причинам». Из-за сложности доступа к территориям.
22 марта в урочище Городской лес произошёл пожар. Его заметили белгородцы на улице Студенческой. На место происшествия прибыли пожарные.