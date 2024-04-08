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Пожар

Засушливое лето и военные действия могут привести к пожарам в Белгородской области

8 апреля 2024, 08:11
Фото: 1MI
Пожар
На оперсовещании рассказали, что лето в Белгородской области обещает быть засушливым. Пожароопасный сезон начался ещё 1 марта. За это время уже произошло 120 возгораний. Для отработки проблем сформировано 338 ДПД. Атаки ВСУ также угрожают новыми пожарами.
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Пожары

По прогнозам, предстоит засушливое лето, «а с учётом военных действий», как сказал губернатор Вячеслав Гладков, это перерастает в постоянную угрозу возникновения пожаров. Также он отчитал глав районов, которые вошли в список по не самой продуктивной работе по предупреждению и тушению возгораний. Это Старооскольский горокруг, Волоконовский и Прохоровский районы. Причины и проблемы власти муниципалитетов обещали устранить.

В Белгородской области, как рассказал Сергей Дядькин, врио замгубернатора, с 1 марта начался пожароопасный сезон. К этому времени произошло уже 120 пожаров. Также данный момент для борьбы с проблемой в регионе сформировали уже 338 добровольных пожарных дружин. Это 1884 человека.

99 из произошедших пожаров находятся в зоне ответственности дружин. Они приняли участие в тушении 87 возгораний. В 12 участие не принимали «по объективным причинам». Из-за сложности доступа к территориям.

22 марта в урочище Городской лес произошёл пожар. Его заметили белгородцы на улице Студенческой. На место происшествия прибыли пожарные.

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