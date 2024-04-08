Правительство Белгородской области опровергло факт дефицита товаров в магазинах

Проблем с обеспечением белгородцев продуктами питания и товарами первой необходимости нет. Об этом сообщил Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Также жалоб тоже нет. Перебоев с поставками тоже. Как и сокращения ассортимента.

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