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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Продукты питания

Правительство Белгородской области опровергло факт дефицита товаров в магазинах

8 апреля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Продукты питания
Проблем с обеспечением белгородцев продуктами питания и товарами первой необходимости нет. Об этом сообщил Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Также жалоб тоже нет. Перебоев с поставками тоже. Как и сокращения ассортимента.

Проблемы в приграничных районах, в том числе в Белгороде, с поставками и наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, как сообщили на оперсовещании правительства области, на сегодня нет.

«Сокращения ассортимента, дефицита товаров и ажиотажного спроса в торговых предприятиях Белгородской области не наблюдается. Перебоев с поставками товаров в торговых предприятиях отсутствуют, жалоб и обращений по вопросам отсутствия товаров нет».

По словам Антоненко, это подтверждают руководители федеральных торговых сетей, а также поставщики.

Ранее белгородцы жаловались на пустые полки в магазинах. Также журналистка прошлась по магазинам, чтобы проверить наличие товаров в магазинах.

Гладков рассказал, что ситуация с поставками продуктов в Белгороде уже решается
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#Белгородская область#Продукты питания#Белгородский район#Дефицит#Новости Белгорода#Товары#Обращения#Жалобы#Поставки#Белгород#Ассортимент#Татьяна Лукащева#Торговые предприятия#СВО
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