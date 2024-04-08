Правительство Белгородской области опровергло факт дефицита товаров в магазинах

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Проблемы в приграничных районах, в том числе в Белгороде, с поставками и наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, как сообщили на оперсовещании правительства области, на сегодня нет.
«Сокращения ассортимента, дефицита товаров и ажиотажного спроса в торговых предприятиях Белгородской области не наблюдается. Перебоев с поставками товаров в торговых предприятиях отсутствуют, жалоб и обращений по вопросам отсутствия товаров нет».
По словам Антоненко, это подтверждают руководители федеральных торговых сетей, а также поставщики.
Ранее белгородцы жаловались на пустые полки в магазинах. Также журналистка прошлась по магазинам, чтобы проверить наличие товаров в магазинах.