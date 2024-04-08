Футбольный сезон начался с ничьей: «Салют» сыграл с «Химками-М»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
7 апреля прошёл первый матч LEON-Второй лиги Б. Футбольный клуб «Салют» сыграл вничью с командой «Химки-М». Игра проходила на стадионе соперника в Химках.
Результат прокомментировал главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко: «Когда выходишь на футбольное поле, всегда хочется побеждать. Это закон футбола, спорта. Было неплохое начало, мы прессинговали, забирали мяч, но не хватало завершающей передачи, всё обрывалось».
Ранее сообщалось, что в белгородском футбольном клубе появился новый игрок. Им стал Никита Пономарёв, который ранее играл за курский «Авангард» и другие клубы.