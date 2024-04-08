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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Игра ФК «Салют» против «Химки-М»

Футбольный сезон начался с ничьей: «Салют» сыграл с «Химками-М»

8 апреля 2024, 09:43
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в VK
Игра ФК «Салют» против «Химки-М»

Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Химками-М»

Игра проходила на поле соперника 7 апреля. Матч завершился со счётом 0:0, сообщает пресс-служба клуба. Игру прокомментировал главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко.
Сюжет
Футбол

7 апреля прошёл первый матч LEON-Второй лиги Б. Футбольный клуб «Салют» сыграл вничью с командой «Химки-М». Игра проходила на стадионе соперника в Химках.

Результат прокомментировал главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко: «Когда выходишь на футбольное поле, всегда хочется побеждать. Это закон футбола, спорта. Было неплохое начало, мы прессинговали, забирали мяч, но не хватало завершающей передачи, всё обрывалось».

Ранее сообщалось, что в белгородском футбольном клубе появился новый игрок. Им стал Никита Пономарёв, который ранее играл за курский «Авангард» и другие клубы.

Комментарий тренера белгородской команды
Видео: ФК «Салют» в VK
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