Футбольный сезон начался с ничьей: «Салют» сыграл с «Химками-М»

Результат прокомментировал главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко: «Когда выходишь на футбольное поле, всегда хочется побеждать. Это закон футбола, спорта. Было неплохое начало, мы прессинговали, забирали мяч, но не хватало завершающей передачи, всё обрывалось».