Череда поражений закончилась? Белгородский «Салют» обыграл дагестанскую «Победу»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Белгородский «Салют» прервал череду поражений. Белгородцы обыграли дагестанскую «Победу». Контрольный матч проходил 10 марта в Кисловодске. Завершилась игра счётом 2:1 в пользу белгородской команды.
У белгородцев голы забили Николай Бояркин и Илья Бурюкин. У «Победы» из Хасавюрта единственный гол забил Магомед Эльмурзаев.
Ранее ФК «Салют» обыграл «Зенит» из Пензы. Матч проходил в Кисловодске 29 февраля. Единственный гол смог забить Денис Дёгтев. Игра с «Зенитом» стала четвёртой с южного сбора. Для белгородцев это стало первой победой.
Напомним, ранее у белгородцев также изменился состав команды. Вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. Тем временем футбольный клуб покинул Артур Максимчук, который перешёл в липецкий «Металлург».