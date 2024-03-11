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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Фото из архива ФК «Салют»

Череда поражений закончилась? Белгородский «Салют» обыграл дагестанскую «Победу»

11 марта 2024, 09:22
Фото: Группа ФК «Салют» в соцсети
Фото из архива ФК «Салют»

Белгородский «Салют» одержал вторую победу за две недели

Белгородцы одержали победу в Кисловодске. «Салют» играл против команды из Хасавюрта. Матч завершился счётом 2:1, сообщили в группе футбольного клуба в соцсети.
Сюжет
Футбол

Белгородский «Салют» прервал череду поражений. Белгородцы обыграли дагестанскую «Победу». Контрольный матч проходил 10 марта в Кисловодске. Завершилась игра счётом 2:1 в пользу белгородской команды.

У белгородцев голы забили Николай Бояркин и Илья Бурюкин. У «Победы» из Хасавюрта единственный гол забил Магомед Эльмурзаев.

Ранее ФК «Салют» обыграл «Зенит» из Пензы. Матч проходил в Кисловодске 29 февраля. Единственный гол смог забить Денис Дёгтев. Игра с «Зенитом» стала четвёртой с южного сбора. Для белгородцев это стало первой победой.

Напомним, ранее у белгородцев также изменился состав команды. Вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. Тем временем футбольный клуб покинул Артур Максимчук, который перешёл в липецкий «Металлург».

Один ушёл, второй — пришёл: состав белгородского «Салюта» снова изменился
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