Стало известно, кто станет первым соперником «Салюта» в новом футбольном сезоне

Недавно в пресс-службе клуба рассказали, что в команде появился новый футболист — Никита Пономарёв. Раньше он играл играл за тольяттинский клуб «Лада», пятигорский «Машук-КМВ», липецкий «Металлург», «Рязань», одинцовскую «КраСаву» и курский «Авангард».