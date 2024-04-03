Стало известно, кто станет первым соперником «Салюта» в новом футбольном сезоне

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«Салют» начнёт новый сезон в группе 3 LEON-Второй лиги Б 7 апреля. Первым соперником белгородцев станет команда «Химки-М». Матч пройдёт на стадионе «Новые Химки», начнётся он в 13:00.
Недавно в пресс-службе клуба рассказали, что в команде появился новый футболист — Никита Пономарёв. Раньше он играл играл за тольяттинский клуб «Лада», пятигорский «Машук-КМВ», липецкий «Металлург», «Рязань», одинцовскую «КраСаву» и курский «Авангард».
А 10 марта «Салют» обыграл дагестанскую «Победу» со счётом 2:1. Игра проходила в Кисловодске.