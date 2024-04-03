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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Футбол

Стало известно, кто станет первым соперником «Салюта» в новом футбольном сезоне

3 апреля 2024, 12:15
Фото: Группа ФК «Салют» ВКонтакте
Футбол

Белгородский «Салют» начнёт новый сезон выездным матчем

Матч состоится 7 апреля в 13:00. Это будет первая игра за сезон 2024 года в группе 3 LEON-Второй лиги Б, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Футбол

«Салют» начнёт новый сезон в группе 3 LEON-Второй лиги Б 7 апреля. Первым соперником белгородцев станет команда «Химки-М». Матч пройдёт на стадионе «Новые Химки», начнётся он в 13:00.

Недавно в пресс-службе клуба рассказали, что в команде появился новый футболист — Никита Пономарёв. Раньше он играл играл за тольяттинский клуб «Лада», пятигорский «Машук-КМВ», липецкий «Металлург», «Рязань», одинцовскую «КраСаву» и курский «Авангард».

А 10 марта «Салют» обыграл дагестанскую «Победу» со счётом 2:1. Игра проходила в Кисловодске.

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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Матч#Белгород#Маргарита Водолажская
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