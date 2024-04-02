Выступавший за «Рязань» и курский «Авангард» футболист будет играть в «Салюте»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В футбольном клубе «Салют» появился новый игрок. В составе команды теперь играет 24-летний защитник Никита Пономарёв. Футболист родом из Смоленска.
Ране Пономарёв играл за тольяттинский клуб «Лада», пятигорский «Машук-КМВ», липецкий «Металлург», «Рязань», одинцовскую «КраСаву» и курский «Авангард».
Всего на счету спортсмена 133 матча.
Напомним, что 10 марта белгородский «Салют» обыграл дагестанскую «Победу». Матч проходил в Кисловодске. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу белгородцев. Голы забили Николай Бояркин и Илья Бурюкин.