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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Никита Пономарёв

Выступавший за «Рязань» и курский «Авангард» футболист будет играть в «Салюте»

2 апреля 2024, 15:14
Фото: ФК «Салют Белгород» в VK
Никита Пономарёв

В белгородском «Салюте» представили нового футболиста

Состав команды пополнил Никита Пономарёв. На счету футболиста 133 матча. Подробности сообщает официальная группа ФК «Салют» в VK.
Сюжет
Футбол

В футбольном клубе «Салют» появился новый игрок. В составе команды теперь играет 24-летний защитник Никита Пономарёв. Футболист родом из Смоленска.

Ране Пономарёв играл за тольяттинский клуб «Лада», пятигорский «Машук-КМВ», липецкий «Металлург», «Рязань», одинцовскую «КраСаву» и курский «Авангард».

Всего на счету спортсмена 133 матча.

Напомним, что 10 марта белгородский «Салют» обыграл дагестанскую «Победу». Матч проходил в Кисловодске. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу белгородцев. Голы забили Николай Бояркин и Илья Бурюкин.

Череда поражений закончилась? Белгородский «Салют» обыграл дагестанскую «Победу»
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#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород#Алина Харина
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