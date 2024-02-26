Очередное поражение: футболисты «Салюта» проиграли в третьем матче подряд

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
ФК «Салют» снова потерпел поражение. Белгородцы сыграли в Ессентуках с «Муромом» вчера, 25 февраля. Матч закончился счётом 1:3 в пользу противника. Гол из белгородской команды смог забить Николай Бояркин.
Отметим, что это не первая игра белгородцев в этом году, окончившаяся поражением. Так, 21 февраля белгородцы сыграли с «Машуком-КМВ» и не заработали ни одного очка. Игра завершилась счётом 0:4. Ещё один матч, состоявшийся 3 февраля, также оказался неудачным: тогда «Салют» сыграл с орловцами со счётом 2:3.
Ранее у команды изменился состав игроков: вернулся полузащитник Кирилл Гордеев, пришли новый тренер Илья Семёнов и новые участники Владислав Дыс и Илья Визнович. Артур Максимчук ушёл в липецкий «Металлург», вратарь Евгений Желяков также покинул команду.