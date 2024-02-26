Очередное поражение: футболисты «Салюта» проиграли в третьем матче подряд

Отметим, что это не первая игра белгородцев в этом году, окончившаяся поражением. Так, 21 февраля белгородцы сыграли с «Машуком-КМВ» и не заработали ни одного очка. Игра завершилась счётом 0:4. Ещё один матч, состоявшийся 3 февраля, также оказался неудачным: тогда «Салют» сыграл с орловцами со счётом 2:3.