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Published Сегодня, 09:44

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Футбол

Очередное поражение: футболисты «Салюта» проиграли в третьем матче подряд

26 февраля 2024, 09:44
Фото: группа ВК «ФК „Салют Белгород“»
Футбол

Белгородские футболисты проиграли «Мурому»

О результатах игры сообщили в официальной группе ФК «Салют». Белгородцы проиграли в третий раз с начала года. Матч состоялся в Ессентуках с «Муромом».
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Футбол

ФК «Салют» снова потерпел поражение. Белгородцы сыграли в Ессентуках с «Муромом» вчера, 25 февраля. Матч закончился счётом 1:3 в пользу противника. Гол из белгородской команды смог забить Николай Бояркин.

Отметим, что это не первая игра белгородцев в этом году, окончившаяся поражением. Так, 21 февраля белгородцы сыграли с «Машуком-КМВ» и не заработали ни одного очка. Игра завершилась счётом 0:4. Ещё один матч, состоявшийся 3 февраля, также оказался неудачным: тогда «Салют» сыграл с орловцами со счётом 2:3.

Ранее у команды изменился состав игроков: вернулся полузащитник Кирилл Гордеев, пришли новый тренер Илья Семёнов и новые участники Владислав Дыс и Илья Визнович. Артур Максимчук ушёл в липецкий «Металлург», вратарь Евгений Желяков также покинул команду.

«Салют Белгород» потерпел очередное поражение
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Поражение#Белгород#Александра Склярова
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