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Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов

Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов

8 апреля 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
На сегодняшний день ответственность за публикацию работы ПВО и последствий обстрелов действует в двух регионах, в том числе в соседней Курской области. В Белгородской области же пока не планируют вводить тотальные запреты, ответили в пресс-службе правительства региона «Коммерсанту».

В Белгородской области пока не планируют вводить ответственность за публикацию фото и видео с работой ПВО и с последствиями обстрелов. Тем не менее в регионе с июля 2023 года действует административная ответственность за неисполнение решений оперштаба.

Сейчас ограничения действуют в двух регионах — в Ленинградской области и в соседней Курской. Запрет в последней ввели в марте 2024 года. В Курской области нельзя публиковать работу ПВО и мест прилётов в СМИ и других интернет-ресурсах. Ограничение касается не только жителей региона, но и его гостей.

В Воронежской и Брянской областях вводить запреты не планируют.

Соседям белгородцев запретили публиковать фото с мест обстрелов в соцсетях
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#Общество#Белгородская область#Курская область#Новости Белгорода#Ленинградская область#Брянская область#Белгород#Фото- видеофиксация#Воронежская область#СВО#Работа ПВО#Александра Склярова
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