Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Белгородской области пока не планируют вводить ответственность за публикацию фото и видео с работой ПВО и с последствиями обстрелов. Тем не менее в регионе с июля 2023 года действует административная ответственность за неисполнение решений оперштаба.
Сейчас ограничения действуют в двух регионах — в Ленинградской области и в соседней Курской. Запрет в последней ввели в марте 2024 года. В Курской области нельзя публиковать работу ПВО и мест прилётов в СМИ и других интернет-ресурсах. Ограничение касается не только жителей региона, но и его гостей.
В Воронежской и Брянской областях вводить запреты не планируют.