Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов

Сейчас ограничения действуют в двух регионах — в Ленинградской области и в соседней Курской. Запрет в последней ввели в марте 2024 года. В Курской области нельзя публиковать работу ПВО и мест прилётов в СМИ и других интернет-ресурсах. Ограничение касается не только жителей региона, но и его гостей.