Стало известно расписание ЕГЭ-2024

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, который учитывает возможность пересдачи одного предмета, уже был опубликован Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором. Документ можно найти на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
4 июля предлагается организовать пересдачу по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам.
5 июля планируется пересдача по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.
Также произошли изменения в расписании основного периода экзамена для некоторых предметов:
Остальные экзамены планируется провести в те же даты, которые были утверждены в 2023 году: