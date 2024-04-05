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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Минпросвещения опубликовало расписание ЕГЭ-2024 с учётом порядка пересдачи

Стало известно расписание ЕГЭ-2024

5 апреля 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney

Минпросвещения опубликовало расписание ЕГЭ-2024 с учётом порядка пересдачи

Проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, который учитывает возможность пересдачи одного предмета, опубликован Министерством просвещения и Рособрнадзором. Пересдачу части предметов предлагается организовать 4 июля, сообщает ТАСС.
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ЕГЭ

Проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, который учитывает возможность пересдачи одного предмета, уже был опубликован Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором. Документ можно найти на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

4 июля предлагается организовать пересдачу по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам.

5 июля планируется пересдача по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

Также произошли изменения в расписании основного периода экзамена для некоторых предметов:

  • экзамен по физике предлагается перенести с 10 июня на 4 июня;
  • устная часть ЕГЭ по иностранным языкам будет проходить 7 и 8 июня одновременно с информатикой;
  • биологию, письменную часть по иностранным языкам и историю предлагается сдавать 11 июня.

Остальные экзамены планируется провести в те же даты, которые были утверждены в 2023 году:

  • 23 мая — география, литература и химия;
  • 28 мая — русский язык;
  • 31 мая — математика базового и профильного уровней;
  • 4 июня — обществознание.
Лучше совсем отменить: как белгородцы относятся к возможности пересдачи ЕГЭ
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