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Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС

Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС

5 апреля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Антимонопольщики считают, что регоператор создал для других хозяйствующих субъектов препятствие для доступа на товарный рынок в сфере обращения с ТКО. Подробности сообщает региональное управление ФАС.

Как сообщают антимонопольщики, Центр экологической безопасности создал для других компаний препятствия для доступа на товарный рынок в сфере обращения с ТКО. Федеральная антимонопольная служба отмечает, что регоператор занимает доминирующее положение на рынке.

В ФАС поступили жалобы от участников рынка на действия компании. В их числе — жалоба на условия проведения конкурентных процедур по выбору транспортировщиков отходов, которые могли привести к уменьшению числа потенциальных участников.

Антимонопольщики возбудили дело в отношении компании. По итогам рассмотрения установлено, что ЦЭБ нарушил Закон о защите конкуренции. Не согласившись с решением, компания обратилась в суд. Но суды первой и апелляционной инстанции согласились с решением ФАС.

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#Белгородская область#Экономика#Фас#Новости Белгорода#Суды#Белгород#Алина Харина#Белгородский ЦЭБ
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