Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Как сообщают антимонопольщики, Центр экологической безопасности создал для других компаний препятствия для доступа на товарный рынок в сфере обращения с ТКО. Федеральная антимонопольная служба отмечает, что регоператор занимает доминирующее положение на рынке.
В ФАС поступили жалобы от участников рынка на действия компании. В их числе — жалоба на условия проведения конкурентных процедур по выбору транспортировщиков отходов, которые могли привести к уменьшению числа потенциальных участников.
Антимонопольщики возбудили дело в отношении компании. По итогам рассмотрения установлено, что ЦЭБ нарушил Закон о защите конкуренции. Не согласившись с решением, компания обратилась в суд. Но суды первой и апелляционной инстанции согласились с решением ФАС.