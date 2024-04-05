Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС

Антимонопольщики возбудили дело в отношении компании. По итогам рассмотрения установлено, что ЦЭБ нарушил Закон о защите конкуренции. Не согласившись с решением, компания обратилась в суд. Но суды первой и апелляционной инстанции согласились с решением ФАС.