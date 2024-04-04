Стали известны подробности о белгородке-инвалиде, которой приходится жить на вокзале

Напомним, что скитается по вокзалам женщина с 2022 года. Месяцами ей приходится питаться тем, что дают прохожие. Женщине 47 лет, у неё есть инвалидность второй группы по зрению. Белгородка утверждала, что у неё не получается попасть в ПВР, а также получить жильё. Везде женщина возит с собой клетку с домашними крысами. Иногда дети подходят с ними поиграть. Подробности читайте в материале.