Стали известны подробности о белгородке-инвалиде, которой приходится жить на вокзале

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Волонтёры помогли белгородке, которой приходится жить на вокзалах. Женщине привезли продукты и средства гигиены.
До встречи на вокзале волонтёры попытались выяснить её жизненную ситуацию. Оснований для выделения женщине жилья, как оказалось, нет. Белгородку определяли в различные социальные центры, но она оттуда уходила.
Волонтёры пообещали и дальше привозить ей продукты и необходимые вещи.
Напомним, что скитается по вокзалам женщина с 2022 года. Месяцами ей приходится питаться тем, что дают прохожие. Женщине 47 лет, у неё есть инвалидность второй группы по зрению. Белгородка утверждала, что у неё не получается попасть в ПВР, а также получить жильё. Везде женщина возит с собой клетку с домашними крысами. Иногда дети подходят с ними поиграть. Подробности читайте в материале.