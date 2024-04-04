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Белгородка, которая живёт с крысами на вокзале

Стали известны подробности о белгородке-инвалиде, которой приходится жить на вокзале

4 апреля 2024, 08:08
Фото: Скорая молодёжная помощь
Белгородка, которая живёт с крысами на вокзале

Волонтёры помогли белгородке, живущей на вокзале с домашними крысами

«Скорая молодёжная помощь» отвезла женщине продукты и средства гигиены. По словам волонтёров, женщина, судя по всему, склонна к бродяжничеству. При этом юридических оснований для выделения ей жилья нет, пишет источник.

Волонтёры помогли белгородке, которой приходится жить на вокзалах. Женщине привезли продукты и средства гигиены.

До встречи на вокзале волонтёры попытались выяснить её жизненную ситуацию. Оснований для выделения женщине жилья, как оказалось, нет. Белгородку определяли в различные социальные центры, но она оттуда уходила.

Волонтёры пообещали и дальше привозить ей продукты и необходимые вещи.

Напомним, что скитается по вокзалам женщина с 2022 года. Месяцами ей приходится питаться тем, что дают прохожие. Женщине 47 лет, у неё есть инвалидность второй группы по зрению. Белгородка утверждала, что у неё не получается попасть в ПВР, а также получить жильё. Везде женщина возит с собой клетку с домашними крысами. Иногда дети подходят с ними поиграть. Подробности читайте в материале.

«Я хочу жить как человек»: почему белгородка-инвалид вынуждена скитаться по вокзалам
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#Город#Вокзал#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Крысы#Бездомные#Бродяжничество#Скорая молодёжная помощь
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