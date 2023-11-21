«Они же люди. Замерзают»: белгородцы попросили помочь оставшимся на улице женщинам

Обращение увидели сотрудники правоохранительных органов и пришли побеседовать с женщинами, обитающими на улице. Оказалось, что им 73 года и 48 лет, от любой помощи они отказываются. Однако полицейским удалось уговорить белгородок отправиться в центр «Милосердие и забота». Они отогрели их и отвезли в учреждение.