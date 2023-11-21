«Они же люди. Замерзают»: белгородцы попросили помочь оставшимся на улице женщинам

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Сети появилось фото двух женщин, сидевших на скамейке. По словам очевидцев, они были в парке Победы с большим количеством сумок.
Приславшая фото белгородка отметила, что представители власти не имеют права их задерживать, однако просит всё-таки что-то с ними сделать.
Понятно, что они не здоровы психически. Но они же люди. Замерзают. Скоро будет два трупа. Прошу вас помочь.
пишет девушка
Обращение увидели сотрудники правоохранительных органов и пришли побеседовать с женщинами, обитающими на улице. Оказалось, что им 73 года и 48 лет, от любой помощи они отказываются. Однако полицейским удалось уговорить белгородок отправиться в центр «Милосердие и забота». Они отогрели их и отвезли в учреждение.
Отметим, что белгородцы уже не раз обращали внимание на женщин, кочующих по городу с сумками.