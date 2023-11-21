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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Женщины с сумками

«Они же люди. Замерзают»: белгородцы попросили помочь оставшимся на улице женщинам

21 ноября 2023, 06:53
Фото: Telegram-канал "Белгород №1. Люди"
Женщины с сумками

Замерзавших на улице белгородок передали в центр «Милосердие и забота»

Две женщины с большим количеством сумок сидели на скамейке в парке Победы и отказывались от любой помощи. Тогда неравнодушные белгородцы решили обратить внимание на проблему и попросили спасти женщин от холода.

В Сети появилось фото двух женщин, сидевших на скамейке. По словам очевидцев, они были в парке Победы с большим количеством сумок.

Приславшая фото белгородка отметила, что представители власти не имеют права их задерживать, однако просит всё-таки что-то с ними сделать.

Понятно, что они не здоровы психически. Но они же люди. Замерзают. Скоро будет два трупа. Прошу вас помочь.
пишет девушка

Обращение увидели сотрудники правоохранительных органов и пришли побеседовать с женщинами, обитающими на улице. Оказалось, что им 73 года и 48 лет, от любой помощи они отказываются. Однако полицейским удалось уговорить белгородок отправиться в центр «Милосердие и забота». Они отогрели их и отвезли в учреждение.

Отметим, что белгородцы уже не раз обращали внимание на женщин, кочующих по городу с сумками.

Женщины с сумкамиЖенщины с сумками
Женщины с сумкамиЖенщины с сумками
Женщины с сумками
Фото: Telegram-канал "Белгород №1. Люди"
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Женщины#Белгород#Бездомные#Александра Склярова
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