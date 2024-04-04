И читать, и умножать: лучшие школы Белгорода

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Рейтинговое агентство RAEX ежегодно публикует списки лучших школ по городам и стране. Для оценки успешности школы анализируют количество выпускников, которые были приняты на первый курс бакалавриата или специалитета за последние два года, как на бюджетной, так и на платной основе. Оценки составляются на основе результатов целевого набора, а также учета победителей олимпиад, прошедших по особому порядку приема без конкурса.
Приёмная компания 2024 года еще не началась, но родители, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, уже сейчас могут сделать выбор на основе 2023 года.
Именно он занял первое место в рейтинге от RAEX. В рамках основного общего образования (8-9 классы) предлагаются образовательные программы, которые включают углубленное изучение таких предметов, как математика и химия.
В старшей школе (10-11 классы) ученикам предлагаются образовательные программы, включающие углубленное изучение предметов естественно-математического цикла, русского языка, экономики и права.
Отзывы, которые пишут о лицее:
«Достойное образовательное учреждение, сильная база, сильный педагогический состав, чувствуется внимание учителей и воспитателей к детям и заинтересованность в их обучении и воспитании, в передаче детям знаний. Дети посещают экскурсии, выставки, участвуют в жизни лицея-праздники, конкурсы, олимпиады. Кто хочет учиться, получить знания, тому сюда!»
«Учился там, хороший лицей. Считаю, что самое главное в школе, ВУЗе, колледже, да в любой образовательной организации, отнюдь не внешнее состояние и не расположение, а именно преподаватели. И вот как раз они здесь одни из лучших в Белгороде, а может и во всей России. По крайней мере, познакомившись с некоторыми подмосковными гимназиями, пришёл к выводу, что 25-му лицею они уступают во многом»
Учреждение заняло 2 место в рейтинге. Сейчас Центр образования №1 представляет многопрофильное учреждение с детским садом. В нём также есть множество кружков и секций. Школа трижды выигрывала областной конкурс «Школа года„ и четыре раза становилась лауреатом Всероссийского конкурса „Школа года„. Также в школе подготовка учеников, которые обучаются по индивидуальным учебным планам.
О чём пишут про Центр образования №1:
«Я учусь в этой школе мне всё нравится. Хоть уроков с каждым классом всё больше и больше предметов»
«Я считаю, что центр образования №1 в Белгородском Восточном округе — это самая сильная и уважаемая школа в городе. Я посещал эту школу и знаю, что здесь прекрасно организованы учебные процессы, а также существует множество дополнительных мероприятий, которые помогают детям развиваться и расти. Особенно хочется отметить профессионализм директора школы Гребенникова Ю.Б., который постоянно следит за тем, чтобы ученики получали высокое качество образования. Также в школе доступны профессиональные и отзывчивые учителя, которые помогают детям развиваться и достигать профессиональных успехов. Я уверен, что центр образования №1 — лучшее место для получения качественного образования„
Он занял почётное третье место. На сайте школы утверждают, что учебный процесс основан на подходе, который соединяет инновационные методики и проверенные временем методы преподавания.
Обучение проводится по программам начального общего образования, основанным на принципах развивающего обучения Л. В. Занкова. Для 7-9 классах предусмотрены программы углубленного изучения экономики, математики и химии. В 10-11 классах обучение происходит по индивидуальным учебным планам и включает как базовый, так и углубленный уровень с возможностью изучения таких предметов, как математика, физика, химия, биология, экономика, право и информатика.
Отзывы про учебное заведение:
«Я вернулась в Лицей №9 с большим довольством. Я проучилась года, и воспоминания о них покоряют мое сердце. Здесь я нашла не получила знания, но и друзей. Школа дает возможность раскрыть творческие способности учеников, а учителя проявляют терпение и понимание. Лицей предоставляет прекрасное образовательное окружение, которое поддерживает учеников и обеспечивает все необходимые им ресурсы»
«Отзывчивый директор. В любую ситуацию старается вникнуть. Помочь, разобраться. Принимает сложные и вдумчивые решения. Тепло относиться к детям. Дай Бог здоровья и долголетия! Хороший Лицей! Сильные и грамотные детки оттуда выпускаются»