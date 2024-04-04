И читать, и умножать: лучшие школы Белгорода

Рейтинговое агентство RAEX ежегодно публикует списки лучших школ по городам и стране. Для оценки успешности школы анализируют количество выпускников, которые были приняты на первый курс бакалавриата или специалитета за последние два года, как на бюджетной, так и на платной основе. Оценки составляются на основе результатов целевого набора, а также учета победителей олимпиад, прошедших по особому порядку приема без конкурса.