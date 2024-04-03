Юный кондитер из приграничья с «молочной девочкой» попытался покорить Агзамова

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
13-летняя жительница Курска София Ивашкина приняла участие в третьем сезоне телешоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!», пишет издание. Участница принесла на шоу торт «Молочная девочка» с начинкой из ванильного крема.
Выпуск с жительницей Курска показывали 2 апреля в 19:00.
Известно, что в шоу участвуют дети и подростки от девяти лет. Участники, которые прошли в финал, готовят торты для звёздных гостей. Победитель попадает в суперфинал.