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ТВ

Юный кондитер из приграничья с «молочной девочкой» попытался покорить Агзамова

3 апреля 2024, 10:36
Фото: 1MI
ТВ

Девочка из Курска стала участницей шоу на телеканале «Пятница!»

София Ивашкина приняла участие в программе «Кондитер. Дети». Юная курянка принесла на шоу торт «Молочная девочка», пишут «Курские известия».
Сюжет
Дети

13-летняя жительница Курска София Ивашкина приняла участие в третьем сезоне телешоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!», пишет издание. Участница принесла на шоу торт «Молочная девочка» с начинкой из ванильного крема.

Выпуск с жительницей Курска показывали 2 апреля в 19:00.

Известно, что в шоу участвуют дети и подростки от девяти лет. Участники, которые прошли в финал, готовят торты для звёздных гостей. Победитель попадает в суперфинал.

Напомним, что в прошлом году 14-летний Захар из Белгорода попал в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех» на «Пятнице!». До этого участие в шоу принимал 12-летний белгородец Георгий.

Только победа: юный белгородец в суперфинале шоу поборется за звание «Умнее всех»
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#Общество#Дети#Курск#Алина Харина#Телешоу
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