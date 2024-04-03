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Лыжи

Лыжник из приграничного региона выиграл гонку на Кубке России

3 апреля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Лыжи

Брянский лыжник Большунов победил в гонке преследования на Кубке России

3 апреля Александр Большунов выиграл заключительную гонку турнира в Мурманской области. Лыжник пробежал первым 15-километровую трассу, пишут «Брянские новости».

Лыжник Александр Большунов из Брянска стал первым в гонке преследования на Кубке России. Гонка проходила в Кировске Мурманской области, сообщает издание.

Лыжник пробежал первым 15-километровую трассу свободным стилем. Спортсмен на 16,3 секунды опередил ставшего вторым Сергея Устюгова. Третье место занял Егор Митрошин.

Известно также, что Большунов в настоящий момент возглавляет общий зачёт Кубка России.

Вскоре на Кубке России мужчинам предстоит пробежать 15-километровую гонку с раздельным стартом и 10-километровый масс-старт.

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#Спорт#Лыжи#Брянская область#Алина Харина#Лыжная гонка#Александр Большунов
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