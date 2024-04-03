Лыжник из приграничного региона выиграл гонку на Кубке России

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Лыжник Александр Большунов из Брянска стал первым в гонке преследования на Кубке России. Гонка проходила в Кировске Мурманской области, сообщает издание.
Лыжник пробежал первым 15-километровую трассу свободным стилем. Спортсмен на 16,3 секунды опередил ставшего вторым Сергея Устюгова. Третье место занял Егор Митрошин.
Известно также, что Большунов в настоящий момент возглавляет общий зачёт Кубка России.
Вскоре на Кубке России мужчинам предстоит пробежать 15-километровую гонку с раздельным стартом и 10-километровый масс-старт.