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«Лыжня России»

На старт белгородской «Лыжни России» вышли 2 тысячи человек

12 февраля 2024, 08:50
Фото: Губкин LIVE
«Лыжня России»

В Губкине Белгородской области прошли соревнования «Лыжня России»

Гонка прошла на территории базы «Лесная сказка». Участникам подарили фирменные шапки соревнований, а победителей наградили дипломами и медалями, сообщают в группе «Губкин LIVE».

10 февраля в Губкинском горокруге прошла 42-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2024». Соревнования прошли на территории базы отдыха «Лесная сказка». В гонках принимали участие как любители, так и профессионалы.

Спортсмены преодолевали четыре дистанции в один, три, пять и десять километров. Участникам вручили фирменную шапку соревнований, победителей наградили медалями и дипломами.

Как сообщает портал «Губкин сити», всего на гонку приехало около 2 тыс. человек.

Напомним, что ранее гонку планировали провести и в Белгороде 24 декабря. Однако всё пришлось отменить из-за погоды — в городе была плюсовая температура.

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#Белгородская область#Спорт#Соревнования#Лыжня России#Белгород#Алина Харина#Губкинский горокруг
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