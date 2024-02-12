На старт белгородской «Лыжни России» вышли 2 тысячи человек

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Published Сегодня, 08:50
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10 февраля в Губкинском горокруге прошла 42-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2024». Соревнования прошли на территории базы отдыха «Лесная сказка». В гонках принимали участие как любители, так и профессионалы.
Спортсмены преодолевали четыре дистанции в один, три, пять и десять километров. Участникам вручили фирменную шапку соревнований, победителей наградили медалями и дипломами.
Как сообщает портал «Губкин сити», всего на гонку приехало около 2 тыс. человек.
Напомним, что ранее гонку планировали провести и в Белгороде 24 декабря. Однако всё пришлось отменить из-за погоды — в городе была плюсовая температура.