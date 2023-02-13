По асфальту на лыжах неудобно: в Белгороде могут снова перенести «Лыжню России»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Как сообщила министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова, сроки проведения соревнований «Лыжня России» находятся под вопросом.
Мы сегодня выезжаем смотреть, сколько выпало естественного снега. Курск провёл, но очень большое количество лыж стёрлись асфальтом. Мы приняли правильное решение, что перенесли соревнования.
Наталья Жигалова
Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что если снега не будет, соревнования проводить не стоит: «По асфальту на лыжах неудобно. Здесь глупых действий не должно быть».
Стоит также отметить, что за неделю в регионе выросло количество обращений об уборке снега и наледи. За прошедшую неделю от белгородцев поступило 76 таких обращений. Чаще всего жаловались жители Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга.
Снег выпал, люди начинают обращаться. Могу сказать, что это не было большой проблемой для Белгородской области. Снега было мало, службы в этом году получили большую экономию. Надеюсь, что все ошибки устранены.
Вячеслав Гладков
Напомним, что изначально «Лыжню России» должны были провести 11 февраля на трассе «Олимпия».