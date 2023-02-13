По асфальту на лыжах неудобно: в Белгороде могут снова перенести «Лыжню России»

Стоит также отметить, что за неделю в регионе выросло количество обращений об уборке снега и наледи. За прошедшую неделю от белгородцев поступило 76 таких обращений. Чаще всего жаловались жители Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга.