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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Переезд

Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?

3 апреля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Переезд

Информацию о выезде в ПВР белгородцы могут уточнить в мэрии

По словам мэра Валентина Демидова, необходимо обратиться в городское управление соцзащиты. Градоначальник озвучил номера телефонов.

У мэра Белгорода Валентина Демидова поинтересовались, по какому телефону можно обратиться и уточнить информацию по поводу выезда в ПВР.

Глава городской администрации сообщил, что информацию о выезде в пункты временного размещения можно получить в управлении социальной защиты населения Белгорода. Позвонить можно по следующим телефонам: 33-35-60 и 33-39-31.

Напомним, что дома из-за постоянных обстрелов покинули более 6,5 тыс. белгородцев, из них 3,5 тыс. — это дети. Взрослых белгородцев разместили в ПВР. Сейчас в Воронежской и Ярославской областях, Карачаево-Черкесии гостят более 1 тыс. человек. В местных ПВР находятся более 2 тыс. человек.

Более 6,5 тысячи белгородцев покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов
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#Общество#Новости Белгорода#Соцзащита#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Пвр#Пункты ПВР
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