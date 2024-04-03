Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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У мэра Белгорода Валентина Демидова поинтересовались, по какому телефону можно обратиться и уточнить информацию по поводу выезда в ПВР.
Глава городской администрации сообщил, что информацию о выезде в пункты временного размещения можно получить в управлении социальной защиты населения Белгорода. Позвонить можно по следующим телефонам: 33-35-60 и 33-39-31.
Напомним, что дома из-за постоянных обстрелов покинули более 6,5 тыс. белгородцев, из них 3,5 тыс. — это дети. Взрослых белгородцев разместили в ПВР. Сейчас в Воронежской и Ярославской областях, Карачаево-Черкесии гостят более 1 тыс. человек. В местных ПВР находятся более 2 тыс. человек.