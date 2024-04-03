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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Полиция

Белгородец с ножом бросался на людей на остановке «Родина»

3 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Полиция
Происшествие случилось сегодня, 3 апреля. Буйного парня задержали полицейские, сообщает областное УМВД.
Сюжет
Родина

Сегодня, 3 апреля, на остановке «Родина» в Белгороде молодой человек бросался на людей с ножом. О хулигане сообщили в дежурную часть. На место отправили патрульно-постовую службу.

Полицейские задержали парня. Им оказался житель областного центра 2005 года рождения. Его доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

При этом, как утверждает Go31, парень стал бросаться на людей ещё в автобусе. Водитель и очевидцы остановили белгородца, но он сумел вырваться. Задержали его полицейские.

Напомним, что в прошлом году шестеро жителей Губкина напали на мужчину ради 8 тыс. рублей. Инцидент произошёл в одном из местных кафе. Молодые люди избили белгородца и забрали у него деньги.

Происшествие на «Родине» в БелгородеПроисшествие на «Родине» в Белгороде
Происшествие на «Родине» в Белгороде
Фото: Go31
Мужчины вшестером напали на белгородца ради 8 тысяч рублей
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#Происшествия#Нож#Родина#Полицейские#Новости Белгорода#Автобусная остановка#Белгород#Алина Харина
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