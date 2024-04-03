Белгородец с ножом бросался на людей на остановке «Родина»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сегодня, 3 апреля, на остановке «Родина» в Белгороде молодой человек бросался на людей с ножом. О хулигане сообщили в дежурную часть. На место отправили патрульно-постовую службу.
Полицейские задержали парня. Им оказался житель областного центра 2005 года рождения. Его доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
При этом, как утверждает Go31, парень стал бросаться на людей ещё в автобусе. Водитель и очевидцы остановили белгородца, но он сумел вырваться. Задержали его полицейские.
Напомним, что в прошлом году шестеро жителей Губкина напали на мужчину ради 8 тыс. рублей. Инцидент произошёл в одном из местных кафе. Молодые люди избили белгородца и забрали у него деньги.