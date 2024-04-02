Заверенные государственные справки теперь можно получить в офисах Сбера

В офисах Сбера по всей стране можно бесплатно получить заверенные справки из Социального фонда и Федеральной налоговой службы (ФНС). Клиентам банка доступны выписки о назначенных мерах социальной поддержки, об остатках материнского капитала, по доходам и страховым взносам, из электронной трудовой книжки, из Социального фонда, а также справки о размере пенсии на конкретную дату и о статусе предпенсионера.