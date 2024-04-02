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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Сбер

Заверенные государственные справки теперь можно получить в офисах Сбера

2 апреля 2024, 15:17
Фото: 1MI
Сбер
Это семь видов документов из Социального фонда и ФНС.

В офисах Сбера по всей стране можно бесплатно получить заверенные справки из Социального фонда и Федеральной налоговой службы (ФНС). Клиентам банка доступны выписки о назначенных мерах социальной поддержки, об остатках материнского капитала, по доходам и страховым взносам, из электронной трудовой книжки, из Социального фонда, а также справки о размере пенсии на конкретную дату и о статусе предпенсионера.

Банк включён в число организаций, которые получили право заверять такие документы. Ранее эти заверенные документы можно было получить только в самих госорганах или в МФЦ.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать справку или выписку в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн («Все сервисы» — «Госуслуги» — «Все справки»). Через несколько минут она появится в разделе «История операций». Документ содержит усиленную квалифицированную электронную подпись соответствующего ведомства.

В офисе документ распечатают и поставят на него печать банка — он будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ или бумажный аналог, выданный в МФЦ.

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#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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